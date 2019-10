Vuelve a tramitarse la ‘rescatada’ Ley de Mecenazgo, ahora con el rechazo de Ciudadanos

Si en la legislatura pasada fue Podemos quien provocó que el proyecto de Ley de Mecenazgo Cultural del Gobierno de Castilla-La Mancha no saliera adelante, puesto que sus votos eran necesarios, en este nuevo periodo legislativo es Ciudadanos quien ha mostrado su oposición frontal. La diferencia en la actualidad es que el PSOE ahora tiene mayoría absoluta en el Parlamento regional y no necesita los votos ni de estos últimos ni del PP para sacar adelante la ley. Además, la normativa se está tramitando como proposición de ley del Grupo Socialista, no como proyecto del Gobierno, para acortar los plazos y agilizar su aprobación. Aún así, los socialistas han seguido pidiendo consenso y diálogo para su aprobación.

Las posiciones de los tres partidos con representación en las Cortes castellanomanchegas han quedado patentes en el debate de la toma en consideración de esta propuesta, que ya recibió luz verde del Consejo de Gobierno regional tras el ‘gatillazo’ de la pasada legislatura. Ciudadanos ha votado en contra de su tramitación frente al PP, que se ha abstenido, y al PSOE, que le ha dado luz verde. Los ‘populares’ han puesto como condición para su apoyo que se acepten las enmiendas al texto que presentarán durante su consiguiente tramitación.

En la presentación de la propuesta, la diputada socialista Manuela Casado ha recordado que la proposición de ley tiene su base en el proyecto que no pudo aprobarse la legislatura pasada y que está incluido tanto en el Plan Estratégico de Cultura de la comunidad autónoma como en el programa electoral del PSOE. Según ha dicho, se trata de una ley “necesaria” que demanda el sector de la cultura para mejorar la colaboración público-privada en acciones de mecenazgo.

Ha recordado así que en este texto, prácticamente igual que el del proyecto de ley, se fomenta la contribución privada mediante incentivos fiscales y medidas tributarias para entidades sin ánimo de lucro y particulares que quieran financiar proyectos, así como la promoción y desarrollo de las industrias culturales. La diputada ha querido destacar la importancia de la aportación de capital privado para eventos de gran magnitud, pero de forma “regularizada” para que “no sea circunstancial y tenga transparencia y carácter de permanencia”.

El denominado "crédito fiscal"

De igual forma ha recordado que esta normativa establece el reconocimiento de la figura del mecenas y contempla un Plan de Mecenazgo Cultural y una Oficina regional para llevarlo a cabo, regulando operaciones como las donaciones, los préstamos o los convenios de colaboración para la puesta en marcha de acciones culturales. En este punto ha mencionado la inclusión del denominado “crédito fiscal” mediante el cual se podrá recuperar hasta un 25% del valor de los donativos, que estarán a su vez supervisados dentro de un futuro Consejo de Mecenazgo, con miembros del sector público y privado.

Esta nueva toma en consideración ha contado con el rechazo frontal de los diputados regionales de Ciudadanos. La presidenta del Grupo Parlamentario, Carmen Picazo, ha señalado que es una propuesta que “no defiende la cultura que une, sino la que divide”. “Creemos que puede suponer la creación de redes clientelares y no queremos más chiringuitos del partido de turno porque la cultura debe ser cuidada y difundida”

Según ha destacado, este partido es favorable a una ley de mecenazgo cultural que atraiga a la sociedad civil pero la propuesta socialista es “muy limitada, muy antigua, poco realista y busca la politización de la cultura en la región”. De hecho, ha resaltado que ningún tipo de mecenazgo debe sustituir la función de las administraciones en el desarrollo de sus competencias básicas, ni debe servir “para reducir la inversión en los servicios públicos”. Para la parlamentaria de Ciudadanos, la propuesta “asume como algo normal que se reduzca la inversión cultural buscando la diversificación de sus fuentes de ingresos, dejándolo en manos del sector privado”.

Modalidades de donación "escasas y muy cortas"

Sobre las modalidades de donación propuestas, considera la diputada que son "escasas y se quedan muy cortas", ya que hay "otras formas jurídicas" para que este artículo en concreto no sea tan "paupérrimo". "Hay mucha gente que quiere aportar por la cultura con el micromecenazgo, y la ley no desarrolla ninguna alternativa", ha criticado, defendiendo que Cs, en su ley nacional, era "mucho más ambicioso" en este aspecto. También ha lamentado que el deporte no esté presente en la propuesta de la ley. Por último, ha afeado la memoria económica, que muestra "que es una ley diseñada para la propaganda del PSOE", con gastos de hasta 200.000 euros, según sus cálculos, para pagar a gente afín a los socialistas.

Por su parte, el diputado del PP Benjamín Prieto ha fijado la postura de los 'populares', y se ha mostrado partidario a implementar mejoras en el texto y hacer que la ley propuesta en la pasada legislatura evolucione. Ha echado en falta algunas cuestiones como su alcance a asuntos deportivos, de investigación o de artesanía y sobre el futuro Consejo Regional de Mecenazgo, ha propuesto que se fije el número de miembros del mismo y su procedimiento de elección, para evitar "sorpresas".

El parlamentario ‘popular’, al igual que Ciudadanos, espera que el mecenazgo no venga a sustituir la necesaria inversión pública al ámbito cultural de Castilla-La Mancha, y ha propuesto fijarse en países como Francia, donde los particulares "pueden desgravarse hasta un 70%" de sus donaciones para la cultura.