Los castellano-manchegos consumen aceite de girasol y cervezas por encima de la media, pero vino y oliva, por debajo

Los castellano-manchegos consumimos aceite de oliva por debajo de la media, pero más de girasol, menos vino y más bebidas refrescantes y cerveza; en carnes, nos gusta el cordero y el cabrito, pero compramos menos marisco que otras comunidades autónomas. También está por debajo en hortaliza fresca y platos preparados, aunque consume sal por encima de la media, al igual que merluza y bacalao. Esto es lo que dice de nosotros el Informe sobre Consumo de Alimentación y Bebidas de los residentes en España durante el año 2018.

El informe, que fue presentado por el ministro Luis Planas, analiza los factores con mayor influencia en la dimensión del consumo y su evolución, y realiza una fotografía completa de los alimentos y bebidas que han consumido los residentes en España y en cada Comunidad durante el año 2018, tanto en el hogar, como fuera del mismo.

En esta coyuntura, sumando el consumo dentro y fuera del hogar, durante el año 2018 cada español ingirió como media en torno a 767,87 kilos-litros de alimentos y bebidas. De acuerdo con dichas cifras el consumo total en el país alcanzó la cifra de 103.077,41 millones de €, lo que supone un gasto medio de 2.526,28 € por persona y año.

Comparando el consumo dentro y fuera de los hogares, el 86,1% del volumen de alimentos y bebidas se consumen en casa, con sólo el 13,9% del total consumido fuera. En relación al consumo per cápita, la distribución es similar, con un 82,0 por ciento del consumo que se ingiere dentro del hogar. En cuanto a la distribución del valor, la diferencia es algo mayor, pues el consumo fuera del hogar alcanza un valor correspondiente al 33,5% del gasto total.

El consumo en Castilla-La Mancha

El consumo per cápita en Castilla-La Mancha está en consonancia con la media española, mientras que sin embargo, el gasto per cápita es bastante más bajo, ya que si la media es de 1.497,1€/persona/año, el de la región está en 1.343,78 €/persona/año, de los más bajos de España junto con Extremadura y Andalucía.

El consumo per cápita de aceites se situó en los 11,95 litros/persona/año en 2018, una cantidad un 1,9% mayor respecto a 2017. De entre las diferentes variedades de aceite, el más consumido es el tipo aceites de oliva, con una ingesta media de 3,83 litros, le sigue el aceite de girasol, cuyo consumo per cápita es de 3,78 litros. Se intensifica con respecto al año 2017 el consumo per cápita de aceite de oliva virgen extra, llegando a una cantidad de 2,67 litros.

En cuanto al aceite de oliva, el consumo en Castilla-La Mancha está por debajo de la media 9,82 litros/persona y año, la tercera comunidad con el volumen más bajo.

En cuanto al aceite de oliva virgen, el consumo por persona y año es de 1,25 litros, una cantidad un 8,8% mayor en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el consumo en Castilla-La Mancha está muy por debajo de la media, en 1,13 litros por persona y año. Algo similar ocurre con el virgen extra aunque la diferencia es más acusada ya que mientras la media está en 2,67 litros, en Castilla-La Mancha es de 1,56 litros.

Sin embargo, en girasol, el consumo en la región está por encima de la media, ya que esta cifra está en 3,78 litros por persona y año y en la región se consumen 3,83 litros por persona.

Frutas y hortalizas

Por lo que se refiere al volumen de consumo de bebida, la región consume más que la media nacional que se encuentra en 139,76 litros/persona/año, mientras que el consumo en la región es de 156,75 litros.

El consumo per capita de vino en la región es también más bajo que la media. La media nacional en la que se incluyen todo tipo de vinos (vinos tranquilos con DOP, vinos espumosos (incluido Cava) y gasificados con DOP, resto vinos con DOP (vinos de aguja, vinos de licor, otros vinos con DOP), vinos con IGP, vinos sin DOP / IGP, está en 7,89 litros por persona y año. La región consume 5,94 litros por persona. Las Comunidades con mayor consumo son Baleares, Cataluña y Asturias.

Por lo que respecta a la cerveza, el consumo per cápita de cerveza en España es de 18,14 litros por persona y año. En Castilla-La Mancha está entre las comunidades que más consumen con 20,51 litros por persona junto con Murcia y Andalucía.

También es muy importante el consumo de la región en bebidas refrescantes ya que mientras la media está en 39,72 litros por persona y año en Castilla-La Mancha el consumo es de 51,68 litros, de hecho es la región que más consume.

Bollería y pastelería

Aumenta la compra de productos de bollería y pastelería durante el año 2018 por parte de los hogares españoles en una proporción del 0,6% con respecto al año 2017. En valor sin embargo el aumento es más significativo (1,8%) debido al efecto que tiene en este el incremento durante los últimos doce meses del precio medio para la categoría. El precio medio aumento en estos meses un 1,1%, siendo el precio medio kilo de 5,08€ aproximadamente.

Pastelería

La Comunidad con la mayor ingesta per cápita de bollería pastelería es las Baleares. También superan la media de consumo los habitantes de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Consumo de carne

En cuanto a la carne, son los individuos castellanoleoneses quienes mayor ingesta de carne realizaron a cierre de año 2018, con una cantidad de 52,90 kilogramos por persona. Esta cantidad supera en 6,71 kilos la cantidad media por persona del total España. Los habitantes residentes Castilla-La Mancha, también superan esta media, que está en algo más de 46 kilos. con 50 kilogramos por persona.

Por tipo de carne, la Comunidad está por encima de la media en carne fresca, sobre todo en ovino y caprino , ya que la media española está en 1,36 kilos por persona, y los castellano-manchegos consumimos 1,76 kilos; también en carne de pollo, carne de cerdo y menos en carne de vacuno y conejo.

Es significativo decir que la región está entre las comunidades con un consumo alto de carne transformada ya que la media se sitúa en los 1,89 kilos y la región consume 2,36 kilos.

En fruta fresca nos mantenemos ligeramente por deba de la media nacional que se encuentra en los 90,5 kilos por persona. Lo que más consumimos son melón y sandía ya que estamos más de dos kilos por encima de la media nacional.

En cuanto a las denominadas hortalizas de IV gama, es decir, aquellas que han sido sometidas a un proceso de cortada, lavado para su consumo, si bien ganan presencia en los hogares de forma significativa a cierre de año 2018, con un incremento en compra del 56,7%, Castilla-La Mancha se mantiene bastante por debajo de la media.

Pescados

A nivel nacional también se ha producido un ligero descenso en el consumo de hortalizas y verduras procesadas, es decir, las conservas vegetales. La región se mantiene algo por encima de la media.

Por lo que respecta a los frutos secos, experimentan incrementos tanto en volumen como en valor durante el año 2018 (+5,1% y +6,1% respectivamente). La media española está en 3,13 kilos mientras que Castilla-La Mancha se sitúa por debajo de la media con 2,64 kilos por persona.

El mercado de hortalizas frescas crece en términos de volumen a cierre de año 2018, con un incremento en compra del 3,0%. El consumo per capita está en 56,88 kilos por persona, mientras que la Comunidad de Castilla-La Mancha está entre las que menos consume con tan solo unos 48,55 kilos.

En cuanto al consumo de leche nos situamos en la media pero estamos entre los españoles más intensivos en la compra de leche líquida junto con Castilla y León, Galicia, Principado de Asturias, y Extremadura, aunque en el consumo de quesos está por debajo de la media

El consumo doméstico de legumbres crece un 2,8%. La misma tendencia se observa en valor, se incrementa en un 6,3% debido al aumento del precio medio en 3,4 puntos porcentuales hasta alcanzar los 1,94 €/kg. El consumo per cápita también crece (+2,4%) y se sitúa en 3,20 kilos por persona y año.

La media española está en 3,20 kilos por persona y año y Castilla-La Mancha se sitúa en esta media con 31,2 kilos.

También, la región se mantiene entre las Comunidades con mayor consumo de sal, ya que mientras la media nacional se sitúa en 1,13 kilos, en la región estamos en 1,18 kilos. Estamos en la media en azúcar y por debajo en consumo de miel.

Pan y pescado

En España, la compra de pan se reduce un 2,0% en 2018. Su precio medio, se sitúa en 2,40 €/kg, su variación es mínima (-0,2% en este año). Estos dos hechos provocan que el valor del mercado disminuya un 2,2%.

En la región, el consumo está por encima de la media ya que si está se encuentra en los 31,87 kilos por persona, en la región está en 32,54 kilos.

Por su parte, el consumo doméstico de pescado fresco se reduce un 4,1% durante el año 2018.La media nacional está en 10,7 kilos, mientras que región consume algo por debajo de la media en 9,84 kilos.

Leche en lineal de supermercado UPA

Sin embargo, la región consume por encima de la media bacalao, salmón , merluza y gambas, mientras que está por debajo en marismo, calamares y pulpo.

Platos preparados

Por lo que respecta a los platos preparados, en 2018, continuó la tendencia de crecimiento en el consumo. Estos aumentan su presencia en el hogar en un 6,5% y su precio medio crece un 3,5% cerrando en 4,27 €/kg. De igual modo, crece esta categoría en términos de valor de forma muy significativa (+10,2%).

El consumo per cápita es de 14,67 kg/persona/año y el gasto per cápita de 62,69 /persona/año. En ambos casos se ha producido un incremento: +6,1% en el caso del consumo y +9,8% en el del gasto.

Castilla-La Mancha se sitúa por debajo de la media (14,67 kilos) en la compra de este tipo de platos con un 13,94 kilos.

El consumo en los hogares

El gasto total de los hogares españoles en alimentación ascendió a 68.538,09 millones de euros durante el año 2018, supone un incremento del 1,6% respecto al año 2017. Este aumento se debe al incremento del precio medio del 1,8%, ya que el volumen total adquirido por parte de los hogares se mantuvo estable con una variación negativa del 0,2% (28.827 millones de kg). El consumo per cápita dentro del hogar supuso una cantidad media aproximada de 629,69 kg-l ingeridos por persona y año. Los alimentos que suponen un mayor volumen de dicho consumo son las frutas, con un consumo per cápita de 90,5 kg por persona y año. Les siguen las verduras, patatas y hortalizas, con 85,1 kg por persona anuales, y en tercer lugar la leche con 69,8 kg/persona/año.

La alimentación fresca representa el 39,5% del peso total de alimentación a cierre de año 2018. En valor la proporción es ligeramente mayor (42,9%). En 2018 existe un descenso en términos de volumen de un 1,3% respecto de 2017. En valor sin embargo los datos son más estables (−0,2%). El resto de alimentación tiene una evolución estable con respecto al año anterior (+0,5%). En valor sin embargo el impacto para el resto de alimentación es notable y crece de forma muy significativa un 2,7%.

[[OBJECT]

Por tipos de productos, destaca el crecimiento en volumen de alimentos como platos preparados (+6,5%) y frutos secos(+5,1%). Crecen también alimentos básicos como el arroz con una variación del 1,8% o las legumbres con una variación del 2,8%. El aceite, imprescindible en la dieta mediterránea, crece fuertemente en este año 2018, con un incremento en la demanda doméstica del 2,3% en términos generales, y especialmente en el caso de los aceites de oliva (virgen extra, virgen y de oliva) que crecen un 3,9% en su conjunto.

Sin embargo, se constata un descenso del consumo durante el año 2018, en otros alimentos tales como carne, pescados frescos y congelados, mariscos y moluscos, así como en algunos tipos de frutas frescas y en el azúcar o el pan.

En cuanto a las bebidas, los datos muestran un aumento en el consumo de la categoría de agua envasada, los vinos con DOP/IGP y las sidras. Por el contrario se evidencia un descenso en el caso de la cerveza, las bebidas espirituosas y los vinos sin DOP/IGP, así como en el de las bebidas no alcoholicas como gaseosas, bebidas refrescantes o zumos y néctares.

Las Comunidades que durante 2018 registraron un mayor consumo per cápita, por encima de la media nacional, fueron ambos archipiélagos, Cataluña, Galicia, Cantabria, la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia, Castilla y León, así como Aragón, Principado de Asturias y País Vasco. Por el contrario, Andalucía, la Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad de Madrid, así como Extremadura y La Rioja fueron las de menor consumo, todas ellas por debajo de la media nacional. Respecto al gasto per cápita, País Vasco, Cataluña y Galicia fueron las CCAA con mayores cifras, con un gasto per cápita superior a la media nacional situada en 1.497,1€/persona/año. En el lado contrario se situaron Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.