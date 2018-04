Un concejal del PP en Toledo reconoce que su currículum estaba inflado: "No soy licenciado"

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Toledo, José López Gamarra, ha admitido este lunes que no es "licenciado en Economía" tal y como publicaba hasta el pasado viernes la web del Grupo Municipal de los populares.

La pregunta de una periodista de Toledodiario.es (medio asociado a eldiarioclm.es), al detectarse distintas versiones entre esta web y la página oficial del Consistorio sobre el currículum del edil, quedó sin respuesta y la página fue borrada.

Este lunes, el concejal - que no quiso hacer declaraciones a Toledodiario.es- se ha visto obligado a comparecer ante la prensa ante la insistencia de los periodistas durante una rueda de prensa de su compañero de bancada José Manuel Velasco. López Gamarra ha terminado por reconocerlo: "No soy licenciado".

Sin embargo, el concejal matizaba: “Con toda la humildad del mundo, yo no he mentido nunca ni he falseado nada. El currículum que presenté al Ayuntamiento es el que es y ahí no mentí. No soy licenciado, nunca lo he dicho ni nunca lo he sido. Soy diplomado y me quedan tres asignaturas de quinto y una de cuarto. Esa es la verdad, yo no me escondo”.

Lo que sí mantiene en concejal en la web del Ayuntamiento es que fue "g erente en empresa privada del sector de la madera (1989-2008)", es decir, durante 19 años. En la web de los 'populares' se afirmaba que López Gamarra es empresario desde hace 25 años. Otra cuestión que no ha aclarado.

Actual perfil profesional de José López Gamarra en la web del Ayuntamiento de Toledo

Esta situación se produce en plena polémica nacional por casos de currículums inflados como los de los 'populares' Cristina Cifuentes y Pablo Casado, o el diputado autonómico gallego de En Marea, Juan Merlo, quien ha dimitdo por haber incluido en su currículum que es ingeniero sin haber terminado la carrera.

“Me alegro de dar la cara”

En este sentido, López Gamarra, concejal desde el año 2011 en el Ayuntamiento de Toledo (momento desde el que aparecía en la página web del grupo este currículum inflado), ha aseverado no saber quién puso estos datos en la página web, aunque ha afirmado ser consciente de que había “problemas” respecto a los datos referidos a su formación y la de otros ediles como José Manuel Velasco.

“Sabía que la web estaba dando problemas, yo me limito a mi caso. Lo vuelvo a decir, yo no soy licenciado, soy diplomado y ni siquiera puse eso en el currículum que aparece en el Ayuntamiento. Puse que estudié Ciencias Económicas y Empresariales en el Centro Universitario de Toledo (adscrito a la Universidad Complutense de Madrid). Me alegro de dar la cara y de decirlo lo antes posible”.

El currículum de otro edil también era erróneo

Antes de que López Gamarra saliera a dar explicaciones sobre su formación académica, el edil José Manuel Velasco, encargado de gestionar las redes sociales del Grupo Municipal, ha señalado que también el currículum que aparecía sobre su formación en la web del grupo era erróneo ya que indicaba que él era abogado cuando no ha ejercido nunca como tal.

Detalle del currículum del concejal del PP, José Manuel Velasco, tal y como aparecía en la web que ha sido borrada

“Los datos reales son los que aparecen en la web de transparencia del Ayuntamiento. Lo anterior no es que fuese válido o no. No sé en qué momento se puso. Yo aparecía como abogado y no he sido abogado en mi vida, no sé quién lo puso”, ha manifestado Velasco, que ejerce como profesor de Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

En este sentido, ha precisado ante las preguntas de los periodistas que “probablemente” podría tratarse de “un error” y que la página web del grupo estaba “desfasada”. “Llevaba meses pidiendo que funcione bien. No podíamos colgar fotos ni audios y todavía aparecía Arturo García-Tizón como concejal", que dejó de serlo hace ya varios meses, ha dicho Velasco como argumento.