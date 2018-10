Las mentiras de "No culpes al plástico"

Para mi sorpresa, he visto una campaña llamada 'No culpes al plástico'. Se presenta como una campaña con datos reales y contrastados. Parece que esa introducción quiere decir que el resto de campañas que proponen la reducción de plástico carecen de esta veracidad, pero es fácil dudar de la objetividad porque esta campaña proviene de AIMPLAS (Instituto Tecnológico del Plástico).

Para la campaña han presentado una infografía llamada " 10 verdades sobre los plásticos".

Pero, lejos de ser 10 claras verdades, son un conjunto de maniobras de distracción, manipulación de datos o, directamente, mentiras. Estas 10 supuestas verdades dan para mucho, en esta entrada destaco las que más me han llamado la atención.

Por qué aparece "No culpes al plástico"

Las campañas como #DesnudaLaFruta atacan directamente a este sector y, en consecuencia, a sus beneficios. Pero, curiosamente, "No culpes al plástico" destaca aspectos del plástico que nadie ha puesto en duda, por ejemplo, que su uso es necesario en airbags.

¿Hay alguna campaña en contra de usar plástico en los airbags y no me he enterado? No, no la hay. Entonces ¿cuál es la razón de que se centren en este tema? Es fácil, desviar la atención de las campañas que sí están haciendo recapacitar a la sociedad.

El plástico también se lleva vidas

Lo que no han dicho son todas las vidas que se llevan. Generalmente de ejemplares de especies marinas. Muchas de las muertes son debidas a productos de un solo uso y que llenan los bolsillos de los fabricantes.

A la izquierda, uno de los puntos del decálogo de la campaña "No culpes al plástico". A la derecha, lo que se olvidan de mencionar

Datos presentados para buscar el engaño

Otro de los puntos que resalta la infografía de "No culpes al plástico" es que la mayoría de los usos del plástico son duraderos. Una vez más, recuerdo que no hay ninguna campaña en contra que de que el plástico se use, por ejemplo, en elementos de construcción. Lo que sí existen son muchas campañas en contra de los plásticos de un solo uso. Los cuales, en volumen que es lo importante, sí representan el mayor porcentaje.

Los datos de la derecha se pueden consultar en plasticseurope.org

Mentiras muy evidentes

Uno de los puntos que defienden es el uso de plásticos monouso (evitan llamarlo de usar y tirar). En ejemplo pone algunos que, efectivamente, son difíciles de sustituir. Sobre todo, en medicina, hay aspectos en los que el plástico se hace esencial. Lo que llama la atención es que dicen que, en el caso de no ser posible su reciclaje, se pueden usar para generar energía alternativa RENOVABLE.

Sí, este es un claro ejemplo de tomar a la sociedad por tonta. El plástico proviene del petróleo, un elemento finito en la Tierra y por lo tanto una fuente de energía no renovable. Esto se estudia en primaria, pero la industria del plástico te hace creer que en algún punto ese producto se transforma en una fuente renovable.

Esta es la definición de energía renovable: la que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales.

Para terminar, quiero hacer una aclaración. Cuando en el blog hablo de la reducción de plástico me refiero, mayoritariamente, al plástico de un solo uso. Los envases, productos que, de no estar hechos de plástico, durarían más o que se podrían sustituir por otros elementos biodegradables. Parece que esta explicación sobra, pero no es la primera vez que alguien deja un comentario recalcando que hay productos que sí tienen que ser de plástico.