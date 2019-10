Ciudad Real pone en marcha una aplicación "pionera" en España para dinamizar el comercio local

Los comercios de Ciudad Real ya disponen de una aplicación informática para dinamizar sus ventas. La aplicación se llama ‘The Neo Market’, y es una herramienta que permite al vendedor formar parte del mundo digital de forma activa y al consumidor estar informado en cada momento de las ofertas que hay a su alrededor. El fin que persigue la aplicación es el de dinamizar el comercio local, a través de una aplicación fácil de usar y gratuita en su descarga e instalación.

La aplicación, que se encuentra disponible en Google Play y en www.theneomarket.com, es pionera en España, y actualmente está en una primera fase de lanzamiento, pero la idea de futuro es que se pueda trasladar al mercado municipal y a los productos perecederos. Otra de las propuestas de futuro es que pueda llegar a más ciudades y que se puedan realizar envíos y entregas.

“Los comercios locales después de la crisis perdieron fuerza, entró el comercio online y no han conseguido remontarse y pensé que esta aplicación iba a ser útil, tanto para la supervivencia del comercio local como para la gente y más teniendo en cuenta que el comercio en internet no llega de la misma forma a sitios que están alejados de las grandes ciudades”, señala Sergio Fernández, CEO del proyecto.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora ha brindado todo el apoyo del Ayuntamiento a esta iniciativa, que considera es “totalmente necesaria y complementaria a las campañas que se realizan para dinamizar las ventas gracias a la posibilidad de visualizar los productos locales sin necesidad de acudir a las grandes plataformas”. Pilar Zamora ha animado tanto a vendedores como a consumidores a instalar la aplicación y que la prueben.

Presentación de la aplicación FOTO: Ayuntamiento de Ciudad Real

“La aplicación te dice a qué distancia está el producto. Además contamos con todo tipo de productos desde alimentación, muebles, tecnología o servicios y el objetivo es crear una sinergía entre los diferentes tipos porque al final lo que buscamos es unir la publicidad de todos”, explica Fernández.

La facilidad en su uso ha sido un punto que ha querido recalcar el concejal de Promoción Económica, Pedro Maroto, pues en apenas 30 segundos puedes subir un producto al escaparate digital que dispone la aplicación.La aplicación permite poner los productos o servicios en el escaparate y en trastienda, de forma que permita a los comerciantes agilizar las ventas.

"Ahora mismo estamos buscando madurar la aplicación y hacerla atractiva tanto para el usuario como hacerla lo mas fácil posible para el vendedor", explica Fernández. "Sí, hay aplicaciones parecidas pero no iguales. En España hay alguna pero enfocada a mercados, venta de perecederos pero no por cercanía, simplemente te muestran los productos y tu los compras. El enfoque de esta APP es algo novedoso".

Esta aplicación cuenta con el apoyo de Cámara de Comercio de Ciudad Real, IMPEFE, AJE, Aprofem, FECIR y la Asociación Comercial de Ciudad Real. El proyecto de creación de esta APP nació en AJE Ciudad Real, que trasladó la idea al IMPEFE y a la Cámara de Comercio, la cual desarrollará la parte financiera con el proyecto de apoyo al pequeño comercio a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Secretaria de Estado de Comercio.

"Me interesa que las tiendas funcionen. Una vez que finalice el periodo de la subvención con la que contamos, las tiendas se quedarían con dos productos gratis durante un año y cobraríamos 0,60 céntimos por producto publicado. El objetivo no es ganar mucho dinero con pocas tiendas, si no llegar al máximo de tiendas y que esto sea útil", concluye.