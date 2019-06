La escuela infantil de titularidad autonómica en Tarancón lleva tres años cerrada "sin ningún motivo"

El sindicato STAS no ha cesado en sus movilizaciones para denunciar el estado y las condiciones laborales de las y los trabajadores de las escuelas infantiles de titularidad autonómica de Castilla-La Mancha. Es la séptima convocatoria del sindicato, que esta vez ha querido destacar la situación de estos centros en Cuenca; concretamente en Tarancón. Lorenza Álvarez, del sindicato STAS, describe como la escuela infantil lleva tres años cerrada "sin ningún motivo, sin ninguna notificación a los trabajadores". "De boca les dijeron que iban a cerrar la escuela por no reunir las condiciones adecuadas", señala, y añade que hay "muchos intereses ocultos".

Actualmente, los trabajadores y el personal de cocina trabajan en distintos edificios y, además, afirman que actualmente no se reúnen tampoco las condiciones adecuadas para el reglamento de una escuela infantil. Las que antes eran cinco aulas, ahora son tres en un edificio al que la Junta de Comunidades paga unos 150.000 euros año al ayuntamiento de Tarancón, explica Álvarez. "Con una reforma integral se podría solucionar", asegura. Además, afirma que una de las aulas disponibles no reúne requisitos "indispensables" como la ventilación propia o luz natural, "ni tampoco el baño". "Porque no es un aula, es un área de multiusos", recalca.

Al compartir con la escuela municipal, no tienen horarios ni calendarios similares, lo que implica que los dos servicios se van cruzando. "Una de las aulas se convierte en una zona de paso a otras aulas. Lo que ocurre entonces es que cuando los niños duermen la siesta, van pasando también carros de comida, carritos de niños y madres y padres de la otra aula del Ayuntamiento".



Desde el sindicato han hecho llegar un escrito a la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes pero no han recibido respuesta. "Solicitamos el informe técnico del cierre de la escuela, donde dice que está en ruinas, y también promover una inversión en la escuela, así como saber cuánto va a durar esta situación", señala la sindicalitsta. A esto añaden los problemas que consideran "generalizados" entre todos los centros de este tipo en la región, como la falta de cobertura de vacantes. "Pedimos una carta de servicios que se adecúe a las necesidades reales de las escuelas infantiles. La actual está obsoleta y no tiene nada que ver con la realidad", afirma.

El servicio de mantenimiento, asegura, está "privatizado" en toda Castilla-La Mancha y ha provocado que escuelas como la de Quintanar del Rey, también en Cuenca, sólo disponga de pocas horas a la semana para las tareas necesarias."Esto conlleva que no se pueden hacer revisiones necesarias como la de la legionela. Desde finales de mayo, que fueron a ver las necesidades del centro, no han vuelto a ir por ahí", recalca. En el caso de la escuela de Las Pedroñeras, la directora les ha transmitido que sólo tienen dos horas a la semana de servicio y que, si se necesitan más, se van acumulando y así hay semanas en las que no va nadie.

"Se están olvidando de las escuelas infantiles. Están en tierra de nadie", lamenta Álvarez. A esto se le une que la formación de las profesionales es "excepcional" y "comparable a comunidades pioneras en Educación", pero se "queda ahí, no se lleva a la práctica", precisamente por la falta de recursos que denuncian. Esto afecta especialmente, por ejemplo, a los alumnos con necesidades educativas especiales. "En esta etapa no existe la figura del ATE, auxiliar técnico educativo, y eso hace que las personas encargadas prácticamente tengan que abandonar a los otros niños cuando hay un alumno con necesidades especiales", asegura. Esto, a pesar de que en Tarancón hay tres niños con esta situación, en Quintanar del Rey 5 y en Cuenca capital, uno.