"Agobio" e "impotencia" entre las trabajadoras de las escuelas infantiles: "Vamos sobreviviendo"

Las movilizaciones de trabajadoras y trabajadores de las escuelas infantiles de titularidad autonómica seguirán este martes 14 de mayo. La razón: la falta "total" de respuestas de la Junta de Comunidades a las demandas que han hecho públicas trabajadores y representantes sindicales, como la falta de personal y el "abandono" de los edificios. "Nos sentimos impotentes", asegura María José Olivo, una de las trabajadoras del centro 'El Olivo' en la capital autonómica.

En este caso en particular, la falta del personal es especialmente grave entre el personal de servicio doméstico, ya que debería contar con cuatro personas pero llevan "años" con sólo tres. Por tanto, nada se "limpia" como se debería y, además, quienes son parte del personal se encuentran "muy agobiadas" y llevan "muchos años así". "Se ha llegado a quedar con sólo una persona de personal de servicio para comidas y limpieza. Y claro, lo pasan bastante mal", explica la profesional.

En cuanto al mantenimiento, María José explica que en su centro sólo había una persona de mantenimiento que se ha trasladado. Por tanto, pueden estar días enteros con problemas como cisternas rotas en los baños de los niños, y situaciones en el patio del centro como ratas o incluso basura. "Llamamos para que se reparen los problemas, y hacen un presupuesto y nos quedamos esperando a que lo aprueben desde Hacienda", explica la trabajadora. Igualmente, señala que no hay aire acondicionado en todas las dependencias, incluso en una sala de descanso en la que niños de dos o tres años duermen siesta.

Escuela infantil 'El Olivo' de Toledo

Las reclamaciones no han dejado de entrar, afirma Olivos, tanto por parte del personal como de los padres, pero todo se queda en un presupuesto, asegura. "Los cuartos de baño están obsoletos, parecen de la guerra. Se supone que hace unos años se aprobó un presupuesto para mejorarlos, pero nadie sabe donde está el dinero. Mientras tanto, seguimos con cisternas sin tapa y con tuberías al aire", asegura, mientras recalca que los niños que acuden a su centro, de entre 0 y 3 años necesitan cuartos de baños acondicionados apropiadamente para ellos".

Muchos frentes abiertos

Para las educadoras esto supone que deben estar pendientes de muchos frentes y, por lo tanto, no siempre pueden preparar las aulas o llevar a cabo las actividades correspondientes con los niños. "Descuidas tus labores. Vamos sobreviviendo, esa es la verdad", explica María José. Entre otro de los problemas "muy gordos" que tienen en las escuelas, es que no cuentan con el apoyo de los asistentes técnicos educativos, ATE. "Nosotros tenemos dos o tres alumnos con necesidades especiales y están en sus clases con 14 compañeros. Pero son niños que requieren atención directa y estar con ellos en todo momento", afirma.

De este modo, recalca que "así no se puede seguir". "Es muy serio. El día que haya un problema o incluso un accidente, los padres vendrán a reclamarnos a nosotros". A pesar de las evidencias, asegura, la administración "se niega" a ceder a las demandas de los y las trabajadoras. "Nos sentimos impotentes, damos el cien por cien y es un día a día de pura supervivencia. Lo que hacemos es ver cómo nos apañamos hoy y echamos el día como podemos", asegura.

Debido a las condiciones en las que trabajan, "muchos días" ofrecen sólo un servicio "totalmente asistencial": cambio de pañales, comida y patio. "Creen que los niños son como números, pero esto no es una oficina. Tenemos que hacer malabarismos, se comprometieron a que si faltaba una persona se sustituiría inmediatamente, pero no es así", asegura.

Sin respuesta de la Junta de Comunidades

Susana Cardonas, del sindicato STAS, explica que en la última Mesa Técnica de Educación, órgano de negociación de las plantillas de los trabajadores al que asiste el director general de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, no se hizo ninguna alusión a la situación que denuncian y que tiene contemplada otra movilización más, el próximo 21 de mayo. "En ningún momento nos preguntó por las movilizaciones ni afrontó el tema. Sobra decir que saben por activa y por pasiva lo que está sucediendo en las escuelas infantiles", asegura la sindicalista.

Entre otros temas "flagrantes", Cardonas habla de la situación de la escuela infantil en Tarancón (Cuenca) un edificio que lleva "tres años cerrado" y que no cuenta con planes para volver a reabrirse. "No entró en el Plan de Infraestructuras y no saben qué decirnos con el edificio", que necesita de acondicionamiento para funcionar. Mientras tanto, en el pueblo se han acondicionado tres aulas para los alumnos de educación infantil, mientras que el edificio cerrado había cinco aulas.

"Además, una de ellas no cumple la normativa que establece que todas deben contar con luz y aire, porque no tiene ventanas ni acceso a los aseos. Y tampoco recibimos respuesta", señala. Finalmente, lamenta que ningún partido político que se presenta a las próximas elecciones autonómicas se haya pronunciado al respecto: "Estamos en un limbo en el que nadie nos reclama", concluye.