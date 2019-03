'Kingdom': una interesante y adictiva historia sobre zombis en la Corea medieval

Eres de los que ‘The Walking Dead’ te ha hecho aborrecer a los muertos vivientes. Te cansaste de ver a Rick, Daryl, Maggie, Michonne y cía romper cabezas a esos zombies malnacidos. Pues tranquilos que esta semana os traigo una serie que os reencontrará con el género. Se trata de la excelente serie coreana ‘Kingdom’ que se encuentra en el catálogo de Netflix.

La serie basada en el cómic original ‘The Kingdom of the Gods’, de Kim Eun-hee y Yang Kyung-il, juega con otras reglas y una puesta en escena impecable contextualizada en la época feudal durante la dinastía medieval Joseon, en Corea. En los guiones de ‘Kingdom’ se encuentra Kim Eun-Hee, la creadora de ‘Signal’ una de las mejores series que aún no llegó a España y que, en este blog, ya hablé de ella a mediados de 2016 y de la que nunca me cansaré de recomendar; mientras, en la dirección, se encuentra el director Kim Seong-hoon (‘The Tunnel’). El reparto está encabezado por Doona Bae (‘Sense8’), Ju Ji-Hoon Ju o Seung-ryong Ryu, entre otros.

Foto: loslunesseriefilos.com

Son momentos delicados para la dinastía Joseon. El vigente Emperador se encuentra recluido en Palacio padeciendo una extraña enfermedad. La información sobre su situación real se encuentra silenciada y censurada, mientras sus más allegados -y acérrimos lacayos-, intentan contener las posibles rebeliones y complot. Una terrible amenaza está a punto de salir de las puertas del lugar más prohibido. ¿Quién pagará las consecuencias?

Yi-Chang (Ju Ji-hoon), el príncipe heredero, se encuentra entre la espada y la pared: ante el incierto futuro de su padre y las ansias de poder de su madrastra y enemigos. Cho Hak-jo (Ryu Seung-ryong), el ministro, amenazado por la figura del príncipe le aleja de Palacio, en una manera de acabar con él.

Sin embargo, la misteriosa epidemia empieza a extenderse como la pólvora en un país donde la hambruna y la sequía castiga a un pueblo cada vez más alejado de sus gobernantes.

Foto: loslunesseriefilos.com

‘Kingdom’ es un soplo de aire fresco o, por lo menos, lo es para mí y para el género zombi después de tantos años de machaque con ‘The Walking Dead’ y cía. Me gusta la mezcla hábil que realiza Kim Eun-Hee entre la contextualización medieval, las intrigas palaciegas y de poder, la denostación hacia el pueblo de los gobernantes y la épica dramática contra la amenaza de lo misterioso y terrorífico. Para mí, esa es la clave del éxito de esta magnífica serie.

La excusa para ver ‘Kingdom’ no es admirar los zombies más rápidos jamás visto (‘Train to Busan’ o ‘28 días después’), sino como la historia es capaz de convertirse en una metáfora de una situación límite tanto política como social. Porque el miedo y la extensión de esta epidemia de muertos vivientes esconde una clara crítica hacia las élites políticas y su alejamiento de los problemas de su pueblo. Ante esto surge la figura de un príncipe expulsado por sus enemigos en la corte.

Foto: loslunesseriefilos.com

Ese punto tan interesante del relato se entremezcla con la épica de una historia que vale cada millón de euros que tiene su producción. Prodigiosa ambientación y atmósfera con una dirección excelsa. ‘Kingdom’ busca ser ambiciosa y su resultado así lo demuestra. Seis episodios -con otros tantos que se estrenarán en 2020 en Netflix- con un ejercicio estilístico digno del mejor cine coreano. Una serie de altos vuelos adictiva y magnética que dará su buena dosis de sangre, terror y zombies para los amantes del género.

Esta primera temporada se me hace muy cortita, pero porque es capaz de armar y construir con suficiente paciencia y tiempo el relato y todos sus personajes; de hecho, justo cuando se desencadena el “bombazo” hay que esperarse hasta el 2020 para continuar con la historia. Un cliffhanger de esos que te dejan el corazón en un puño.

‘Kingdom’ es una serie adictiva con grandes dosis de tensión, terror y zombies. Que sorprenderá a todos aquellos que se animen con ella. No dudéis en echar un vistazo en Netflix.