En noviembre, estreno de 'El silencio de otros', testimonio documental de las víctimas del franquismo

“El silencio de otros”, documental firmado por Almudena Carracedo y Robert Bahar y basado en los crímenes del franquismo con historias, entre otras como las de Timoteo Mendieta (Guadalajara) o María Martín (Toledo) se estrena el próximo 16 de noviembre en los cines de todas España.

Tras ser galardonado con el Premio al Mejor Documental Extranjero en el Traverse City Film Festival, el festival de Michael Moore, con el Premio del Público en la Berlinale y tras ser seleccionado como una de las 15 películas que compiten por la nominación a Mejor Documental en los Premios del Cine Europeo, también se presentará en la próxima edición de la SEMINCI.

Ascensión Mendieta, hija de uno de los represaliados del franquismo Foto: Claudiatomassini & Associates

La película de Almudena Carracedo y Robert Bahar, galardonados con un premio Emmy por su anterior documental 'Made in L.A.', fue filmada durante seis años, con un estilo de cine directo e intimista. El documental acompaña a supervivientes del régimen a medida que organizan la denominada 'Querella Argentina' y confrontan un 'pacto del olvido' sobre los crímenes que padecieron.

La película da voz a los supervivientes de los crímenes de la dictadura , que, usando el principio de jurisdicción universal y como consecuencia de la Ley de Amnistía -que todavía continúa bloqueando en España las investigaciones de los crímenes relacionados con la dictadura- han llevado su causa hasta Argentina para buscar justicia y reparación antes de que se acabe su tiempo.

Los hermanos Almodóvar como productores ejecutivos

La película es una coproducción entre EE.UU. y España, y fue producida por Bahar y Carracedo. El equipo de El Deseo, Pedro Almodóvar, Agustín Almóvodar y Esther García, se han sumado para apoyar este proyecto como productores ejecutivos.

‘El Silencio de Otros’, afirma Agustín Almodóvar, “es un documental profundamente humano y poético que trata unos temas difíciles con ternura, respeto y delicadez. Con un estilo cinematográfico y una historia que te atrapa desde el primer segundo, los directores, Almudena y Robert, nos transportan a un viaje de seis años y miles de kilómetros explorando el olvido y sus consecuencias. La gran humanidad de este trabajo nos conmovió y estamos encantados de apoyarlo en su lanzamiento al mundo”.

Tras ganar el Premio del Público en la sección Panorama de la pasada Berlinale, y el Premio de Cine por la Paz de la Berlinale, consiguió el Gran Premio del Jurado en el Sheffield Doc/Fest y el Premio a la Mejor Película Extranjera de No Ficción en el Traverse City Film Festival, el festival de Michael Moore. La película ha conseguido, además, la Mención Especial del Jurado en el Festival Internacional de Derechos Humanos de Ginebra, se ha posicionado en el Top 10 de las favoritas de la audiencia del Hot Docs (el festival documental más grande de Norteamérica) y ha participado en numerosos festivales internacionales como el Festival Internacional de Cine de Moscú, Los Angeles Film Festival, Hamptons Film Festival, Millenium Docs Against Gravity Film Festival, Transilvania International Film Festival, Oslo Pix, Human Rights Watch Film Festival (New York), AFI Docs (Washington DC), Durban International Film Festival y Dokufest Kosovo, continuando su carrera en festivales de prestigio en el otoño.

'El Silencio de Otros' ha sido seleccionado como una de las 15 películas que compiten por la nominación a Mejor Documental en los Premios de Cine Europeos.