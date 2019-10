García-Page se declara “catalán, andaluz y gallego, porque nací español"

Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades, ha declarado que él es “catalán, andaluz y gallego, porque nací español”, y ha aprovechado para asegurar que la situación en Cataluña "solo se arregla votando y de una manera democrática”. En este sentido, ha insistido en que no pueden votar solo unos pocos, “tenemos que votar todo los españoles y españolas”.

Así lo ha señalado en una visita institucional en Guadalajara, donde también ha querido expresar su apoyo “explícito, y no solo testimonial”, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “que no están en el mismo plano que los violentos”, ha aseverado, pues “unos atacan y otros nos defienden”.

En este sentido, ha insistido en que no pueden votar solo unos pocos, “tenemos que votar todos los españoles y españolas. A mí no me van a hurtar la capacidad como español de decidir”, ha añadido. A su juicio, el día que España se plantee opinar sobre nuestra situación territorial “opinaremos todos”, pues lo contrario es “conducir a un callejón sin salida” a una sociedad “que no ve más camino que la frustración colectiva cuando comprueba que lo que le están diciendo es falso”.

García-Page ha incidido en que “no hay ni un solo estado democrático en el mundo que no tenga claro que cuando se trata de soberanía, decidimos todos”, y ha insistido en que desde Castilla-La Mancha “no queremos contundencia, sino Constitución”, y por ello “no vamos a estar cruzados de brazos esperando a ver qué pasa”.

Recurso contra el trasvase

García-Page ha anunciado en Guadalajara, una de las provincias de la que sale el agua del trasvase Tajo-Segura, que el Consejo de Gobierno de este martes aprobará el recurso a las dos últimas derivaciones aprobadas por el Ejecutivo central. Así lo señaló en la visita, en la que estuvo con el alcalde de la capital, Alberto Rojo, junto a varios de sus consejeros. El presidente ha lamentado que las derivaciones "duelen" a la administración regional, aunque ha admitido que "con un Gobierno en precario" que termina su proyecto en semanas "es complicado" afrontar un cambio de mentalidad en la gestión del agua.

El jefe del Ejecutivo ha indicado igualmente que el asunto del agua está por tanto ahora pendiente de que haya interlocutores "ciertos" en el Gobierno de España con los que "confrontar o acordar" lo que competa, pero con el objetivo de que "el trasvase Tajo-Segura no sea lo único que quede de Franco" en los próximos años, ha indicado.

Page ha hecho este anuncio precisamente para el día en el que los Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía estarán "por primera vez" en el Consejo de Gobierno. "Va a ser la primera vez que todos los pueblos de la cabecera del Tajo se reúnan con el Gobierno en pleno", ha apuntado el presidente regional.

Para abordar el problema del agua se necesita "fuerza y consenso", ha puntualizado a la par que ha subrayado que la situación actual "pasa de castaño oscuro" ya que "el agua termina saliendo de donde no la ha habido". Finalmente, Page también ha señalado que se aprobarán "cinco nuevos elementos tecnológicos para el tratamiento de cáncer", de aceleradores lineales para la aplicación de la radioterapia. "Esto me produce mucho orgullo porque vamos a contar con 7 aceleradores líneas en toda la región".