Podemos gobernar Castilla-La Mancha

Desde la irrupción de Podemos en las Cortes Regionales, hace casi cuatro años, la política regional ha cambiado, no solo por la presión y el cambio de ritmo que supone la superación del reparto de la baraja entre dos partidos, sino la valentía y atrevimiento de entrar en el Gobierno y demostrar que no solo se pide un cambio en la política, sino que estamos dispuestos a hacerlo y a hacerlo gobernando.

No se trata de una cuestión de discurso, se trata de una cuestión de hechos consolidados. Me gustaría recordar en este momento que entramos en el Gobierno hace poco más de un año y medio, con poco tiempo y mucho por hacer. Los cambios producidos no solo han tenido un peso cuantitativo sino cualitativo, de fondo y de norte. Nuestro norte ha sido hacer girar la política hacia la ciudadanía, poner en el centro de la acción política a las personas y sus necesidades, es momento de hacer recuento del mismo.

En qué momento hubiera sido imaginable implementar los procedimientos de emergencia ciudadana, un Plan Integral de Garantías Ciudadanas -Plan Podemos- atendiendo a las necesidades de vivienda, consumos energéticos y renta, trasformando la mirada fragmentada de la Administración en una mirada integrada y ajustada a las necesidades de las familias de Castilla-La Mancha. Un aumento presupuestario del 20% de las medidas del Plan Podemos, una inversión directa en la población de la región en los tres principales pilares, un 48% de aumento en el Ingreso Mínimo de Solidaridad, un 25,1% en políticas activas de empleo y un 8,8% en políticas de vivienda.

Un fuerte cambio en las dinámicas de gobernanza y coordinación interna constituyendo una dirección en el que todas las consejerías implicadas en políticas sociales pongan el foco en la misma dirección, un proceso de participación y coordinación externo con entidades, sindicatos, profesionales y ciudadanos en todas las provincias de nuestra comunidad.

Pero producir cambios sustanciales supone trasformar las coberturas de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha en un derecho. Para ello la futura Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas supone el resultado de un trabajo de evaluación de las políticas, de diagnóstico de las necesidades y una respuesta sólida y estable para que, nunca más, la familias y los hogares de esta región queden abandonados a su suerte.

En definitiva, dijimos que nuestro objetivo era implantar y coordinar el Plan Podemos, y lo hemos hecho. Dijimos que eran necesarios mecanismos de coordinación interna y externa, y lo hemos hecho. Dijimos que debía ser prioritaria la inversión en las personas, y lo hemos hecho. Dijimos que toda política social debe incluir un proceso autoevaluativo, y lo hemos hecho. Dijimos que era necesario un buen diagnóstico de la situación de la región, y también lo hemos hecho. Dijimos que veníamos a elevar a derecho las necesidades y una vida digna de la población de Castilla-La Mancha y nos encontramos en los últimos trámites para llevar la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas a las Cortes de Castilla-La Mancha.

Podemos Gobernar Castilla-La Mancha, con Jose García Molina como cabeza de lista, es un proyecto serio, colectivo y que ha demostrado que cambiar Castilla-La Mancha no es una ficción, es una realidad.