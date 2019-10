La “resistencia” del cine independiente vuelve a hacerse fuerte en el Festival Abycine

Más de dos décadas lleva ya el Festival de Cine Independiente de Albacete, Abycine, llevando a los espectadores películas y cortometrajes que no compiten en grandes circuitos comerciales pero que el público demanda y disfruta. Este certamen ha vuelto a abrir sus múltiples espacios repartidos por la ciudad en la que ya es su vigésimo primera edición.

Espectadores fieles, solidez y una programación “sólida y exclusiva” lo han convertido en referente nacional e internacional. ‘La hija de un ladrón’, de Belén Funes, ha sido la película encargada de dar el pistoletazo de salida a días y noches de cine que se prolongarán hasta el 30 de octubre. Con ello, en palabras de esta directora, vuelve a hacerse fuerte la “resistencia” del cine independiente.

Durante el acto de inauguración, han desfilado por el 'photocall' algunos de los actores, actrices, directores, directoras y productores que han querido arropar con su presencia las producciones independientes a las que han dado vida y recorrido. Entre ellas, Greta Fernández, ganadora de la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián por la historia de Belén Funes que protagoniza junto a su padre, Eduard Fernández. La actriz se ha declarado “muy contenta” de haber acudido a Abycine y ha manifestado tener “muchas ganas” de que la gente siga viendo ‘La hija de un ladrón’ y acaparando las buenas reacciones y críticas que cosechó en el festival donostiarra.

También ha tenido palabras de elogio para la directora. “Ha sido todo muy mágico. Ni ella ni yo esperábamos que fuera a tener tanto recorrido. Ella dirige mucho, muchísimo, y yo estoy empezando y aprendiendo aún. Ella me ha ayudado a entender el personaje de Sara y a ponerme en su piel”. En eso ha coincidido con Belén Funes, quien ha constatado que domo directora “siempre es un desafío trabajar con actores buenos que se preocupan por el personaje”. “Me hace muy feliz llegar, proyectarla, que la gente la vea y que saquen una conclusión”, ha destacado la cineasta, quien ha augurado que siempre escribirá personajes femeninos porque “es lo que mejor conozco y con ello intento aportar otro punto de vista sobre lo que significa la femineidad, que está todavía por explorar”.

David Verdaguer y Greta Fernández Diana Calzado

En gala de inauguración, el actor David Verdaguer ha recibido el Premio a la Trayectoria Joven, que mañana también recibirá la actriz Ingrid García-Jonsson. Verdaguer, de 36 años, ha bromeado con este galardón afirmando que se siente joven “por los pelos”. Con una dilatada carrera en teatro y televisión, tan solo lleva cinco años trabajando en el cine, algo en lo que ha dicho tener “mucha suerte”. “Me han elegido para pelis que molan y me he encontrado con directores y directoras que dirigen actores, que no es algo tan fácil. Que te dirijan para contar una historia bonita es ser muy afortunado. Algún truño he hecho también”, ha dicho entre risas, pero “creo que está compensado".

"Cada vez hay que empezar de cero"

Otro de los premios del festival ha sido para el productor y director Lluís Miñarro, por toda su trayectoria. Este ‘gurú’ del cine independiente español, que lleva más de 30 años consiguiendo financiación para sacar adelante guiones contra viento y marea, ha destacado no obstante que se siente “como si llevara cuatro años” porque “cada vez hay que empezar de cero”. Aunque muchas de sus películas han participado en anteriores ediciones del festival, es la primera vez que acude. “Abycine tiene mucha sintonía con el cine que hago y promulgo, así que me siento como en casa”.

Sobre su papel de productor ha reconocido que todo lo que tiene que ver con la cultura “cada vez es más difícil, desgraciadamente”, porque los hábitos del consumidor cambian, pero frente a ello, “ahí estamos nosotros y muchas administraciones para apoyar el cine y rescatarlo porque es el espacio que nos queda de pensamiento y de libertad". Es más, se ha mostrado optimista respecto al futuro del cine independiente en España. “Tiene una gran dificultad de exhibición, pero circula muy bien en festivales, filmotecas y cine-clubes y es un embajada cultural en el extranjero”.

Lluís Miñarro Diana Calzado

Un festival “con mucha personalidad” es el objetivo que, por su parte, ha querido remarcar el director de Abycine, José Manuel Zamora. Desde la organización remarcan que es un certamen que quiere crecer pero no porque supere el número de espectadores sino porque cada vez sea más clave en el panorama nacional, también como “punto de encuentro exclusivo y el más importante del cine independiente español”.

Teatro Circo de Albacete Diana Calzado

Al acto de inauguración han acudido asimismo numerosos representantes políticos que han coincidido en ensalzar esta cita cinematográfica en Albacete. Desde la Diputación provincial, Juan Ramón Amores ha llamado a trabajar día a día para que el festival siga creciendo “mirando al futuro con optimismo”. Con esa misma óptica se ha pronunciado el alcalde de la ciudad, Vicente Casañ: “Abycine sigue dando pasos al frente y solo podemos dar la enhorabuena al trabajo de sus organizadores y sacar pecho por convertir a Albacete en epicentro del cine a nivel nacional”.

Por último, y en representación del Gobierno de Castilla-La Mancha, la viceconsejera de Cultura, Ana Muñoz, ha señalado que este festival se corresponde con la estrategia del Ejecutivo regional aunar cultura, turismo e industria. “Estamos ante un escaparate donde artistas y directores pueden intercambiar impresiones y hacer negocio. No puede haber mejor actividad en una ciudad que la que le proporciona la vida cultural”.