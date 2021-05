Anaya carga contra el "aparato" del PPCV: "No se ha mantenido neutro, los candidatos no jugamos con las mismas cartas"

El candidato a la presidencia del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) para el próximo Congreso José Vicente Anaya ha defendido un partido "sin aparatos ni injerencias" y que ponga a la militancia "en el centro de todas las decisiones", al tiempo que ha lamentado que precisamente el "aparato" de la formación "no se ha mantenido neutro" y ha asegurado que los candidatos "no jugamos con las mismas cartas". "Nunca pedí privilegios, pero tampoco desprecios por parte de algunas personas", ha añadido.

Anaya, en una carta a la militancia del PP, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha destacado que se presenta como candidato "por convicción y entrega" y "respaldado por centenares de afiliados anónimos, de base y de los que sienten la pasión de la política desde el más profundo sentimiento altruista, del que no depende de un puesto político para ganarse la vida, sino como un modo con el que contribuir a hacer grande el proyecto 'popular'".

El candidato ha remarcado que durante la primera fase del proceso congresual su candidatura "recogió los avales necesarios para conseguir el nombramiento, sin pruebas de fuerza, solo con la bandera del PP y la Comunitat Valenciana". Sin embargo, en la misiva se dirige a la militancia para contar "su verdad" y acusa al "aparato" del partido de "no haberse mantenido neutro" en el proceso, "sobre todo en la provincia de València".

Así, ha defendido que en este proceso "todo el mundo debería de haber sido libre para poder avalar al candidato que considerara oportuno" y ha denunciado: "No jugamos con las mismas cartas y la igualdad de oportunidades es un pilar sobre el que se sustenta el proyecto del PPCV". "Nunca pedí privilegios para mí, pero tampoco desprecio por parte de algunas personas", ha agregado.

En esta línea, ha reivindicado que la "mejor manera de servir al PPCV es sacando la libertad del papel para transformarla en un voto, con la firme convicción de que cada afiliado cuenta". Todo ello, "sin aparatos y sin injerencias".

Líneas "irrenunciables"

Por otro lado, el también alcalde de Ayora ha trasladado este domingo en un acto en Requena (València) las líneas "irrenunciables" de su proyecto para el PPCV, que pasan "por poner al militante en el centro de todas las decisiones, defender la libertad educativa y lingüística, el fin de la infrafinanciación y la lucha contra la despoblación".

Anaya ha expresado su voluntad de construir, en el caso de que sea elegido presidente de la formación, un PPCV "fuerte, activo y pegado a la calle". "No soy el candidato de actos multitudinarios ni fotos ni fuegos de artificio, prefiero el cara a cara y las bases, no soy el candidato de los cargos sino de los militantes", ha agregado.

El dirigente 'popular' ha animado a "seguir trabajando discretamente con los afiliados de base" y ha defendido "la libertad para hablar la lengua en la que queremos expresarnos y en la que queremos educar a nuestros hijos", una postura "clave" para el PPCV porque "hay que seguir protegiendo el valenciano, pero nunca debe ser una imposición, el sectarismo no trae nada bueno". "Tampoco debe ser un requisito para poder entrar en la administración, debería ser un mérito", ha añadido.

José Vicente Anaya ha abogado por "seguir reivindicado lo que necesita la Comunitat Valenciana y especialmente la provincia de Alicante, como es el agua, para su presente y para su futuro" y ha criticado que, con el PSOE, "siempre hay guerra del agua". "Hay que seguir defendiendo lo que nos corresponde porque con el agua, con la prosperidad de esta tierra, no se juega", ha insistido.

Asimismo, Anaya también ha puesto el acento en la necesidad de "frenar la infrafinanciación" y ha criticado que el PSOE "no tenga no voz ni voto en Madrid para defender a los valencianos". "Si no hay una financiación justa, perdemos enteros, cae nuestra calidad de vida y se empobrece nuestro estado del bienestar", ha manifestado.

Finalmente, ha reclamado la necesidad de "escuchar a la Comunitat vaciada", a la que la Generalitat "le ha dado la espalada". "La España y la Comunitat deshabitada están abandonadas. No hay ni un solo proyecto para frenar la despoblación, nadie del Consell está moviendo ficha", ha censurado.