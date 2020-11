Antifraude investiga los contratos que la empresa del presidente provincial del PP de València ganó en otros municipios siendo alcalde con dedicación exclusiva

La Agencia Valenciana Antifraude investiga los negocios de la empresa privada del presidente provincial del PP de València, Vicente Mompó, con varios ayuntamientos de distinto color político a pesar de que el alcalde de Gabarda tenía otorgada la dedicación exclusiva. El organismo de lucha contra el fraude, según ha podido saber elDiario.es, ha recibido una denuncia con abundante documentación y analiza los contratos municipales por un valor de, al menos, 235.905,73 euros que ganó la mercantil Gestió i Serveis Mompó Aledo SL, dedicada al sector de las actividades deportivas. El nombramiento de Mompó al frente del partido en la provincia de València lo impuso desde Génova la dirección nacional del PP, con las luchas internas de los populares valencianos como telón de fondo, tal como informó este diario.

Vicente Mompó, actual portavoz del PP en la Diputación de València, fue administrador único de la mercantil hasta que el pasado 10 de julio lo sustituyó David Rubio Bausset, que en 2011 encabezó la candidatura municipal del PSPV-PSOE en Gabarda, un municipio de 1.038 habitantes perteneciente a la comarca de la Ribera Alta. Mompó, alcalde de la localidad desde aquellas comicios del 2011, ha conservado la totalidad del accionariado pero el pasado mes de julio abandonó la gestión de la empresa tras los reparos de la Diputación de València a otorgarle la dedicación exclusiva, según informó el diario Las Provincias. En agosto, cuando el dirigente del PP ya no figuraba como administrador único de la sociedad, la institución provincial por fin le concedió el régimen de dedicación exclusiva con la retribución de portavoz.

El alcalde y empresario, considerado como una de las personas de confianza del expresidente provincial y actual diputado en el Congreso Vicente Betoret, creó su empresa hace seis años. La mercantil, con siete empleados y domiciliada en Alberic, ha obtenido varios contratos municipales (de ayuntamientos de distinto color político) para la gestión de las piscinas y servicios de actividades extraescolares y deportivas. A pesar de tener concedida la dedicación exclusiva como alcalde de Gabarda, el presidente provincial del PP de València gestionaba "personalmente la empresa", según admite en su cuenta de LinkedIn. "Mis responsabilidades en la empresa son todas", añadía.

Gestió i Serveis Mompó Aledo SL ha obtenido el contrato para la gestión integral de la piscina de Tous, un municipio gobernado por el PP, por 100.430 euros con un plazo de ejecución de dos años. En Canals ganó un contrato de 96.009,49 euros y en otros municipios gobernados por el PP también obtuvo adjudicaciones municipales de menor cuantía (en Massalavés 12.533,72 euros o en Ràfol de Salem 2.929,10 euros). Mompó también accedió a contratos de consistorios gobernados por el PSPV-PSOE: en Càrcer ganó 10.233 euros y en L'Alcúdia el año pasado dos contratos por el mismo importe (6.885,21 euros) para el servicio de socorrismo y de taquillas de la piscina.

El secretario general del PP de València, consultado por este diario, asegura estar "tranquilísimo" y achaca el asunto a guerras internas de su partido. "A nivel jurídico no sé qué recorrido puede tener esto", dice. Mompó sostiene que la mayoría de ayuntamientos, tanto populares como socialistas, con los que trabajaba "los llevaba ya antes de ser alcalde". El dirigente del PP, licenciado en Educación Física, era jugador de fútbol a nivel semiprofesional y dirigía la escuela de fútbol de Alberic; por eso optó por el sector de las piscinas y las actividades deportivas veraniegas. Así podía combinar su pasión por el balompié de septiembre a mayo con la gestión de polideportivos y las actividades extraescolares en verano. Mompó aduce que, cuando entró de alcalde de Gabarda en 2011, el secretario del ayuntamiento le dijo que que la única incompatibilidad se limitaba a la contratación de su empresa con su ayuntamiento (pero no con otros consistorios con los que ya trabajaba antes).

El dirigente del PP valenciano asegura que no tiene problemas en mostrar todos los contratos y explica la retribución que ha cobrado a lo largo de su carrera política. Los alcaldes de municipios de menos de 1000 habitantes, recuerda Mompó, pueden tener el 75% de la jornada laboral con un máximo de hasta 30.000 euros anuales mientras que los de más población pueden optar por la dedicación exclusiva y cobrar hasta 40.000 euros. "Vicente Mompó tenía dedicación exclusiva 48 horas al día y el sueldo era de 27.000 euros", defiende el político del PP, quien añade: "Podía haberme puesto una exclusiva de 40 o la parcial de 27, el secretario me dijo que no había ningún problema y se hizo la exclusiva". Como alcalde cobraba una nómina de 1.450 euros mensuales hasta que en 2019, al entrar a la Diputación, dejó de cobrar del consistorio y percibió el 75% de la jornada como diputado provincial ("no lo he compensado con el 25% del ayuntamiento", aclara).

Mompó defiende que, cuando accedió a la Diputación de València y fue nombrado portavoz del partido, abandonó la gestión de la empresa: "Moralmente, en el momento que eres diputado provincial, lo eres de todos los ayuntamientos; es un tema moral, no legal", arguye. Tras dejar la empresa (conserva el accionariado pero ya no es administrador único), obtuvo la dedicación exclusiva en la Diputación de València, en la que ejerce de portavoz del grupo popular.

La Agencia Valenciana Antifraude estudia ahora si los negocios de Mompó chocan con la incompatibilidad de la dedicación exclusiva con "actividades privadas, incluidas las de carácter profesional" que exige la ley de bases de régimen local. La documentación sobre los contratos municipales llegó a Antifraude a través de los canales seguros de que dispone el organismo para recibir denuncias o soplos, generalmente de funcionarios que temen posibles represalias. El organismo que dirige Joan Llinares analiza la documentación por si se ha producido algún tipo de irregularidad administrativa en la concesión de los contratos municipales a pesar de la dedicación exclusiva que el secretario general del PP de València tenía otorgada en su ayuntamiento.