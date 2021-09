El cambio en la vicepresidencia de la Generalitat ahonda la fractura interna en la organización valenciana de Podemos

Cuando la crisis en Podem parecía encarrilada, con el próximo aterrizaje de Héctor Illueca en la vicepresidencia segunda la Generalitat Valenciana tras la salida de Rubén Martínez Dalmau, otro episodio ha empañado la resolución del conflicto. Un par de horas antes de la comparecencia de la secretaria general Pilar Lima, tras la Junta de Síndics de las Corts Valencianes, un grupo de siete miembros del Consejo Ciudadano Valenciano ha presentado su dimisión con un duro comunicado en el que tildan de "daño irreparable" los pasos de la dirigente en las últimas semanas. Más leña al fuego en la tercera pata del Pacte del Botànic que sostiene el Ejecutivo autonómico presidido por el socialista Ximo Puig.

Los siete dimisionarios no serán sustituidos en el máximo órgano de decisión de Podem, según ha dicho Lima, quien ha destacado el "máximo respeto a la organicidad" por su parte. La dirigente morada, con una crisis a rastras que se prolonga desde hace casi dos semanas, ha asegurado: "Es la primera vez que estoy disfrutando de la vida de partido". "En mi experiencia de siete años dentro de Podem es la primera vez que veo el partido estable, fuerte y cohesionado, y con una mayor implantación territorial", ha dicho Lima, quien se ha mostrado "muy orgullosa" y "arropada".

Las dimisiones en el Consejo Ciudadano Valenciano han propiciado que los grupos de Telegram internos de la formación echaran humo. Uno de los representantes territoriales de la dirección de Pilar Lima señalaba en uno de los grupos: "Todavía no se ha purgado a nadie pero espero que no se tarde". El mensaje ilustra el estado poco amistoso de la vida interna actual de Podem.

Lima ha asegurado que las dimisiones, que no le constaban oficialmente, se deben comentar en los "espacios pertinentes y orgánicos". La consellera Rosa Pérez Garijo, de Esquerra Unida, ha marcado distancias con sus compañeros de coalición en Unides Podem: "Queremos un funcionamiento de la coalición que se haga siempre en términos democráticos y en las decisiones se tomen siempre colectivamente y se aborden entre las dos organizaciones políticas". "Muchas veces se nos olvida que Unides Podem es Podem y Esquerra Unida", ha agregado. La consellera ha dejado así un claro recado a la portavoz Pilar Lima, a la que ha pedido una "comunicación compartida de las decisiones".

A nadie se le escapa, en el seno de las tres formaciones de izquierdas que conforman el Pacte del Botànic, que las crisis en Podem amenazan el futuro del acuerdo progresista. El portavoz parlamentario de Compromís, Fran Ferri, ha pedido que la "crisis orgánica" de Podem no "se traslade" a la vida parlamentaria y al Ejecutivo autonómico. La formación valencianista ha mantenido un perfil bajo durante la crisis por la salida de Martínez Dalmau (Lima ha informado de que este martes se ha reunido con la vicepresidenta Mónica Oltra).

El síndic socialista, Manolo Mata, también ha declinado comentar los últimos episodios en el "mundo Podemos", aunque no ha dejado escapar la ocasión para dejar caer alguna perla. "Si la mayoría de los valencianos no sabían quién era Martínez Dalmau, no van a saber quién es Illueca", ha concluido. El nuevo vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Héctor Illueca, se incorpora al puesto este viernes.