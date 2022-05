Moción de censura a Cs en Loriguilla: el PP desautoriza a sus concejales para que voten al edil socialista que ya ha dejado el partido

Tras la expulsión de los concejales socialistas del gobierno municipal de Loriguilla por parte del alcalde Sergio Alfaro, de Ciudadanos, la situación se ha convertido en una tormenta. Tras esta medida a un año de las elecciones locales, los concejales de la oposición han presentado una moción de censura para desbancar a Alfaro, pero la intención sería que los tres ediles del PP votaran como alcalde al edil socialista Carlos Rodado, y esto también ha tenido consecuencias internas.

Este martes la dirección provincial del PP se mostraba contraria a la moción de censura. Así la directiva presidida por Vicente Mompó, ha advertido tanto al presidente local del PP como a su ejecutiva y los concejales que no tienen su respaldo y que “en el caso de contradecir esta directriz se estaría faltado al artículo 16 de los estatutos del Partido Popular, que podría conllevar la expulsión de los ediles populares populares de Loriguilla y del presidente local”.

Pero los concejales socialistas, Carlos Rodado y Manuel Cervera, han informado que ya se han dado de baja del partido así como de sus cargos orgánicos, antes de presentar la moción. Dada esta situación Rodado afirma que “el PSOE no está pactando con el PP, ni a la inversa, el asunto es otro bien distinto, aunque los partidos se afanen en explicar lo contrario en prensa”. Añade además que “no es un tema de partidos, sino de decencia democrática. No es venganza, ni revanchismo, es justicia y reparación. Gente que piensa diferente ha sido capaz de llegar a un consenso unánime, quién no está capacitado para gobernar no debería seguir haciéndolo ni un minuto más”.

El alcaldable también reconoce que “nos hemos visto en la necesidad de priorizar los intereses del pueblo de Loriguilla y de sus gentes a nosotros mismos, y a los del PSOE, abandonando voluntariamente el partido político al que hemos pertenecido desde siempre. Concluye el ya ex edil socialista afirmando que ”de prosperar la moción, se me nombrará alcalde de Loriguilla, cargo que no tendría que ostentar de esta forma y que cederé gustoso cuando el momento lo requiera“.

“Pacto del rencor”

Ciudadanos ha contestado a la moción de censura con un comunicado oficial desde el Ayuntamiento de Loriguilla. Así, en nombre del gobierno municipal, se ha rechazado el que denominan “pacto del rencor”. Aseguran que es una moción de censura es un “sinsentido” y que está “promovida por personas cuyos únicos intereses son personales, pretende convertir en alcalde al concejal del PSOE Carlos Rodado durante seis meses y posteriormente a la hermana del actual presidente del Partido Popular y exalcalde, Montserrat Cervera durante los últimos 6 meses de legislatura”.

Recuerdan que “a nuestra llegada al gobierno, nos encontramos con una deuda heredada de aproximadamente 15 millones de euros por parte del actual presidente del Partido Popular e impulsor de esta pacto anti natura Javier Cervera, hermano de la actual portavoz y virtual alcaldesa Montserrat Cervera en el último tramo de la legislatura si finalmente prospera la moción de censura presentada”.

Señalan que las personas que han firmado la moción de censura “saben perfectamente que no cuentan con el respaldo de sus respectivos partidos”, y que por lo tanto “este pacto del rencor no responde a estrategia política alguna sino únicamente a intereses personales frente al Gobierno Municipal de la fuerza más votada en las últimas elecciones municipales.