La Conselleria de Sanitat gana la batalla jurídica a la UTE de las resonancias en el Hospital de Sagunto

Asumir la supervisión directa de las exploraciones radiológicas en los hospitales valencianos supone un importante ahorro para el sector público, tal como venía apuntando la Sindicatura de Comptes.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso de la UTE Erescanner Salud contra la decisión de la Conselleria de Sanitat de asumir la supervisión del servicio de radiología en el Hospital de Sagunto.

Sanitat remitió una comunicación a la UTE, controlada por Eresa (Grupo Ascires), anunciando que a partir del 7 de mayo del 2018 el personal facultativo del Servicio de Radiología del Hospital de Sagunto asumiría la supervisión directa en el turno de exploraciones de lunes a jueves realizadas por el personal técnico de la empresa.

Así, el radiólogo de Sanitat se encarga de la lectura y los informes de las exploraciones radiológicas, modificando el precio de licitación que establece el contrato original, con un presupuesto base de licitación de casi 500 millones de euros, dividido en once anualidades. El nuevo modelo de precio supone, según Sanitat, un "importante ahorro económico", tal como puso de manifiesto la Sindicatura de Comptes en varios informes.

En el caso aplicarse el modelo de realización de exploraciones con equipos de la UTE pero bajo la supervisión de facultativos del hospital, el ahorro potencial entre el menor volumen de facturación y el mayor coste de personal supone entre 406.000 y dos millones de euros en función de los informes asumidos, según la Conselleria de Sanitat.

El TSJ-CV ya dio la razón a Sanitat en recursos similares de la UTE sobre varios hospitales valencianos. "Cabe concluir que las razones de interés público se encuentran más que justificadas y vienen constituidas por el importante ahorro económico en el caso de prestar el servicio con medios propios", establecen los magistrados haciéndose eco de los informes de la Sindicatura de Comptes.

Se cumplían los dos presupuestos: razones públicas que lo aconsejen y que haya disponibilidad de especialistas en el sector público (en el caso del Hospital de Sagunto, el centro dispone de un jefe de servicio y ocho facultativos especialistas en radiología).

La UTE consideraba que no existen razones de interés público que avalaran la aplicación de esta cláusula. Además, también alegaba que no había disponibilidad de especialistas en el sector público, algo que según la sentencia "no ha sido probado" por la UTE Erescanner Salud. La sentencia, que no es forme y contra la cual cabe recurso, impone unas costas procesales a la UTE de 3.000 euros.