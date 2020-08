El festival ‘Sagunt a Escena’ presenta l’espectacle de dansa ‘CARMEN.maquia’ al Teatre Romà

El festival ‘Sagunt a Escena’, en la seua edició XXXVII, presenta el 12 d’agost una jornada totalment valenciana amb la presència de la companyia de dansa Titoyaya al Teatre Romà de la ciutat i la companyia de teatre Col·lectiu Intermitent al Centre Cultural Mario Monreal.

A les 22.30 hores Titoyaya Dansa presentarà el seu aclamat espectacle ‘CARMEN.maquia’ al Teatre Romà de Sagunt. Dirigit per Gustavo Ramirez Sansano i Verònica García Moscardó la peça va rebre el premi al millor espectacle de dansa en els Premis de les Arts Escèniques Valencianes de 2019. ‘CARMEN.maquia’ és una versió contemporània del clàssic de Merimée inspirada en el llibert operístic i la música de Bizet.

Va ser qualificada pel ‘Chicago Sun’ com obra mestra i és una peça de referència que altres prestigioses companyies de ballet inclouen en el seu repertori i es distribueix mundialment en el programa ‘Lincoln Center at the movies’.

A les 20.00 hores, al Centre Cultural Mario Monreal, la companyia Col·lectiu Intermitent porta a escena ‘Diktat’ d’Enzo Corman, dirigida per Juan Pastor i interpretada per Toni Misó i Morgan Blasco. En ‘Diktat’ dos germanastres s’enfronten amb les seues raons i vivències del passat. El menut torna del seu exili després de vint-i-cinc anys i segresta el germà major que està a punt d’entrar al nou govern. Dos germans amb una infància feliç que intenten desesperadament comunicar-se i explicar-se més enllà de les paraules

D’altra banda, el 13 d’agost l’‘Off Romà’ ofereix altres dos espectacles. En primer lloc a les 20.00 hores a la Pujada al Castell la companyia francesa Daraomaï presenta el seu espectacle de circ ‘TiraVol’, el relat d’un viatge d’una trobada. Un diàleg entre dues cultures, entre la cara nord i la cara sud d’una mateixa muntanya. Un espectacle ple de poesia i humor, que ens transporta dins d’un univers aeri en què les arts del circ, la dansa i la música es barregen.

També el 13 d’agost, a les 22.00 hores la companyia Trajín Teatro representarà ‘Mauthausen. La voz de mi abuelo’ a l’Auditori Joaquín Rodrigo. Aquest espectacle transmet el testimoni real de Manuel Díaz, supervivent del camp de concentració nazi de Mauthausen, a partir dels records gravats per ell mateix abans de morir, als quals dona vida Inma González, la seua neta. Un cant a la vida i a la fortalesa de l’ésser humà, a la solidaritat i a l’humor com una estratègia, literalment, de supervivència.