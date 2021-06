El festival Serenates torna amb Pablo Milanés, l'Orquestra Filharmònica i actuacions de jazz

La 34 edició del festival Serenates, presentada per l'Institut Valencià de Cultura i la Universitat de València, se celebrarà al claustre de La Nau del 24 de juny a l’1 de juliol. L’edició d’enguany inclou huit concerts, entre els quals destaquen les actuacions del cantautor Pablo Milanés, així com les de les formacions professionals valencianes i les agrupacions de joves estudiants.

Les Serenates 2021 portaran com a artista convidat a Pablo Milanés, el pròxim dia 26 de juny, que presentarà a la Universitat de València la seua darrera producció, ‘Días de luz’, un espectacle íntim, sorprenent i emocionant que obri un nou horitzó esperançador en aquests moments tan crítics i incerts.

Des del seu naixement, Serenates dedica la seua programació, de base eclèctica, a la música composta i interpretada principalment per músics valencians. A més, una de les seus finalitats és esdevindre en escenari per a la formació, la creació i la innovació, d’ací que servisca de marc d’estrenes absolutes i de debuts de produccions pròpies.

Altres característiques que diferencien Serenates de la resta de propostes culturals valencianes són l’alta participació de músics joves (enguany, més del 60% dels artistes són menors de 26 anys), així com de dones (les quals formen més del 65 % de l’elenc).

Programació del festival

Com és habitual en la programació de Serenates, actuaran així mateix les diferents formacions universitàries valencianes, aprofitant aquest marc emblemàtic per a presentar dues estrenes absolutes. D'una banda, el Grup de Dansa de la Universitat de València, acompanyat pels músics de l’Acadèmia Capella de Ministrers, donarà el tret d’eixida al festival amb la producció pròpia ‘Abans de la llum’.

D'altra banda, sota la direcció de Francesc Valldecabres, l’Orfeó Universitari de València, en la seua actuació del diumenge 27, oferirà el concert ‘Distopia’ que inclourà el debut de l’obra ‘This is your judgement’, de la jove compositora Llum Martín, sobre conceptes d’utopia i distopia.

L’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València reprendrà en Serenates, dilluns 28, la programació extraordinària pel seu 25é aniversari amb un concert dedicat a Verdi, juntament amb alumnes de cant del Conservatori Superior de Música de València, tots ells a les ordes de la directora titular de l’OFUV, Beatriz Fernández Aucejo.

L’Orquestra de València tornarà al claustre de La Nau, divendres 25, amb un programa del cicle dedicat a Amparo i José Iturbi pel 125é aniversari del naixement del segon. Sota la batuta del director valencià David Gómez, l’Orquestra interpretarà una obertura de Martín i Soler, un concert per a dos pianos i una simfonia de Mozart. L’entrada per a aquest espectacle serà gratuïta amb reserva prèvia 72 hores abans del començament.

Una altra agrupació que repeteix en Serenates és Melòmans. Dimarts 29, torna al claustre de l’edifici històric de la Universitat amb una proposta musical fresca, dinàmica i divertida: ‘Se canta pero no se toca-Live’ és l’espectacle que, a través de quatre veus a cappella, realitzarà una revisió de cançons de hui i d’ahir (“i de la setmana que ve”, diuen), amb l’humor com a vehicle.

No faltarà en Serenates el paper protagonista de la dona (més del 65% dels participants en el festival són dones) amb l’homenatge de Kairós Project, dimecres 30, a la figura de Nadia Boulanger, l’obra de la qual és fonamental en la transició musical entre els segles XIX i XX.

Finalment, clourà el 34 Festival Serenates, dijous 1 de juliol, l’actuació de l’Orquestra de Jazz del Conservatori Superior de Música Joaquim Rodrigo de València, dirigida per Jesús Santandreu. Aquesta jove formació posarà en escena una interpretació dinàmica que desplegarà nombrosos matisos i colors del repertori per a big band tradicional i contemporània, amb una interessant miscel·lània de pop modern, arranjaments sobre obres del romanticisme rus i altres tocs atrevits.

El festival Serenates arriba el 2021 a la seua 34a edició, coproduït per la Universitat de València i l’Institut Valencià de Cultura-GVA, amb la col·laboració de nombroses institucions i entitats: Diputació de València, Ajuntament de València, Palau de la Música de València, Fundació Banc Sabadell, Fundació Bancaixa, Escola d’Art i Superior de Disseny (EASD) de València, i Conservatori Superior de Música Joaquim Rodrigo de València.

Per la seua banda, la imatge del cartell del festival ha estat creada per l’alumna de Grau en Disseny de l’EASD València Irene Rubio Pérez, guanyadora del concurs convocat per la Fundació General de la Universitat de València i l’Escola. La il·lustració capta la llum nocturna que caracteritza el festival, així com el seu caràcter heterogeni.

Tots els espectacles començaran a les 22.00 hores i la venda d’entrades, a un preu simbòlic de 3 euros, s’efectuarà a través de latenda.es/entrades, excepte per al concert de l’Orquestra de València el dia 25 de juny, que és gratuït amb reserva prèvia a partir de 72 hores abans del començament. La capacitat per a tots els espectacles serà limitada.