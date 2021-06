Festivals valencians a l’estiu del 2021: quins s’ajornen, quins se celebren i en quines condicions

L’estiu del 2021 no serà el de la tornada a la normalitat dels macrofestivals. L’Arenal Sound de Borriana ha sigut l’últim dels grans festivals valencians a anunciar que “l’anhelat retrobament” tindrà lloc del 2 al 7 d’agost de 2022 (i no del 27 a l’1 d’agost de 2021, com s’havia previst inicialment). Altres, en canvi, tiren avant o bé amb l’esperança d’una possible relaxació de les mesures o bé apostant directament per un model intermedi que sí que permetrà al públic gaudir de la música en directe.

L’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (Musicaprocv) explica que, encara que no veurem experiments com el de Love of Lesbian al Palau Sant Jordi de Barcelona, sí que se celebraran esdeveniments com els Concerts de Vivers a València i altres formats de festivals mixtos adaptats a la pandèmia, amb limitacions d’aforament, màscares, asseguts per grups i a l’aire lliure.

És el cas del festival Feslloc, que enguany celebra el 9 i 10 de juliol els “15 anys de revolta” a Benlloc (la Plana Alta). L’organització ha adaptat el cartell a la pandèmia, com ja va fer l’any passat, reduint de tres a dos els dies de concerts, amb aforaments de 800 persones i sense acampada. El públic “ara com ara” estarà assegut en grups de deu persones màxim, no es podrà consumir en la zona de concerts –encara que sí que n’hi haurà altres d’específiques per a menjar i beure–, i serà obligatori l’ús de màscara. “Si l’any passat vam tirar avant, aquest ho fem amb més força”, assenyala l’organització del festival, que portarà grups com ZOO, El Diluvi, Malparlat, Xavi Sarrià o Feliu Ventura.

Altres festivals valencians, com el Medusa Beach Club de Cullera (4-9 d’agost) o el FIB (15-18 de juliol) mantenen publicades en el seu web les dates per a aquest estiu, encara que aquest últim ha preparat el nou format Luce Benicàssim, que omplirà juliol de concerts amb artistes com Ivan Ferreiro, Viva Suecia i Cariño (3 de juliol), Camilo (13 de juliol), Vanesa Martín (18 de juliol), Mónica Naranjo (24 de juliol), Nathy Peluso (30 de juliol) o Rozalén (31 de juliol), entre altres.

El Low Festival ha optat directament per ajornar al 29, 30 i 31 de juliol de 2022 la pròxima edició, però també presenta una versió adaptada per a aquest estiu amb Low in the City (30 i 31 de juliol), que portarà a Benidorm sis grans artistes del panorama indie-pop nacional: Dorian, Shinova, La La Love You, Arde Bogotá, Malamute i Locos de Atar.

Aquesta modalitat també l’ha triada l’organització del festival de les Arts, a València, que ajorna la sisena edició (habitualment al juny) al 5 i 6 de novembre de 2021. “Només cal esperar una miqueta més per a retrobar-nos a la Ciutat de les Arts i les Ciències. Mentrestant, ens fa enormement feliços poder veure-us molts de vosaltres en la versió Lite del festival”, anunciava l’organització d’un esdeveniment que pujarà a l’escenari aquest 20 de juny, a l’auditori Marina Sud de València, artistes com Carlos Sadness o Novembre Elèctric. Serà obligatori l’ús de la màscara en tot moment i en qualsevol zona del recinte. Les entrades no seran numerades, però sí que es té en compte l’ordre d’arribada.

Per part seua, el festival Music Port Fest de Sagunt anunciava així la cancel·lació: “Ho hem intentat. Hem treballat en aquesta edició 2021 amb tota la il·lusió de tornar a viure el Music Port Fest (...). A poc més d’un mes del festival, la normativa sanitària actual per a esdeveniments no ens permet un aforament i un format necessaris per fer el nostre festival i poder oferir-vos una experiència completa com us mereixeu”. No obstant això, sí que celebrarà el Port en Viu amb els concerts de la Fúmiga (2 de juliol) i M-Clan (3 de juliol) en el Centre Cívic del Port de Sagunt.

“Ens veiem el 2022”

L’Arenal Sound se suma al llistat de festivals multitudinaris que, al llarg d’aquest 2021, han anat anunciant i cancel·lant dates segons anava acostant-se el moment, en veure que la situació sanitària no permetria que se celebrara en les condicions habituals. En la llista de festivals valencians que han ajornat la pròxima edició al 2022 estan també el Pirata Rock de Gandia (14, 15 i 16 de juliol de 2022) i l’Iboga Summer Festival de Tavernes de la Valldigna (27, 28, 29 i 30 de juliol de 2022).

“Hem treballat moltíssim amb les autoritats sanitàries per a poder fer el festival en un format més reduït de públic, però amb la mateixa essència, però tenint zona d’acampada i uns quants dies de festival, però ens ho han denegat repetides vegades”, anunciava l’organització del Pirata Rock en el seu web. De la mateixa manera, l’Iboga Summer explicava que “encara que estan fent-se proves pilot i obrint la possibilitat de celebrar esdeveniments amb més aforaments, continuen sent insuficients per al nostre volum i massa restrictives per a la nostra mena d’esdeveniment”. Fa poc, la direcció del festival Rototom Sunsplash de Benicàssim també va anunciar la cancel·lació i esperarà un any més per celebrar la pròxima edició.