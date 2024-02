Joyce DiDonato protagonitza al Palau de la Música de València l’òpera ‘Dido and Aeneas’ de Purcell am Il Pomo d’Oro

Torna l’opera en versió concert a la Sala Iturbi del Palau de la Música, en esta ocasió amb la visita de la mezzosoprano Joyce DiDonato, que torna demà dimarts a l’auditori valencià amb la prestigiosa formació Il Pomo D’Oro, dirigits per Maxim Emelyanychev, per a protagonitzar l'òpera en versió concert “Dido and Aeneas” de Purcell. La cita serà a les 19.30 hores, i, amb la DiDonato, intervindrà un elenc vocal en el que destaca la soprano Fatma Said i el tenor Andrew Staples. L’oratori “Jephte” de Giacomo Carissimi completa este programa del gran barroc.

El director del Palau, Vicente Llimerá ha destacat que “després del recent èxit de ”Salome“ de Richard Strauss, podrem gaudir d’una altra gran òpera en versió concert, però en este cas d’un títol essencial barroc com és ”Dido and Aeneas“ de Purcell, i, a més, amb una extraordinària cantant lírica com la DiDonato que feia onze anys que no visitava esta casa”. En este sentit, Llimerá ha afegit que “este programa ha estat una aposta personal, ja que és tot un luxe programar per al nostre públic a esta autèntica diva del cant, que sempre meravella pel seu timbre, ampli registre vocal, musicalitat i una poderosa presència escènica”.

Tant el conjunt Il Pomo d’Oro com el director i clavecinista Maxim Emelyanychev, debuten al Palau de la Música amb estes dos obres mestres barroques. Iniciarà el programa l’òpera “Dido and Aeneas” de Purcell, que es va estrenar el 1688 a Londres i que consta de tres actes amb text del poeta Nahum Tate, basat en la seua tragèdia Brutus of Alba or The Enchanted Lovers i en el cant IV de l’Eneida, de Virgili. Joyce DiDonato com a “Dido”, la soprano Fatma Said com a “Belinda” i Andrew Staples com a “Enees” encapçalen un nodrit repartiment vocal. Prèviament, començarà la vetlada amb “Jephte” de Giacomo Carissimi, un dels primers oratoris, l’estructura del qual adoptarien posteriorment la resta de compositors barrocs, i que protagonitzaran el tenor Andrew Staples com a “Jephte” i la soprano Carlotta Colombo com a “Filia”.

Nascuda a Kansas, Joyce DiDonato ha arribat al cim de la indústria com a intèrpret, productora i feroç defensora de les arts. Posseïx un repertori que abasta més de quatre segles i una discografia variada i projectes líders en la indústria. Esta temporada visitarà The Metropolitan Opera interpretant Sister Helen en Dead Man Walking de J. Heggie, on tornarà com a Virginia Woolf en The Hours de K. Puts. El 2022, es va unir a la Metropolitan Orchestra per a una gira pel Regne Unit.

En òpera, ha cantat fa poc Agrippina en la Metropolitan Opera i Royal Opera House, Didon en Les troyens en la Wiener Staatsoper; Sesto en Cendrillon i Adalgisa en Norma en la Metropolitan Opera; Semiramide en l’Òpera Estatal de Baviera i Royal Opera House, i Charlotte en Werther en la Royal Opera House. Ha sigut resident en el Carnegie Hall i Barbican Centre de Londres, ha fet gires pels EUA, Sud-amèrica, Europa i Àsia i ha actuat com a solista convidada en la Last Night of the Proms de la BBC, etc.