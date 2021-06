L'edició independent celebra la primera Fira en València

València celebra del 18 al 20 de juny la I Fira de l'Edició Independent, una trobada amb la diversitat literària que reunirà en l'esplanada Veles e Vents de la Marina a més de 50 editorials valencianes, i també del País Basc, Catalunya, Andalusia, Madrid i Castella la Manxa. Un gran esdeveniment que busca valorar el minuciós treball de les editorials independents, dels llibreters i també de l'autoedició il·lustrada.

El sector del llibre ha sigut especialment colpejat per la pandèmia precisament per l'absència de fires i trobades literàries, tant internacionals com estatals, que van ser suspeses o ajornades per les conseqüències de la crisi sanitària. La presidenta de l'Associació Editorials del País Valencià, Àfrica Ramírez, destaca que aquesta Fira és una oportunitat, no només per a fer promoció de les novetats d'aquest últim any -moltes de les quals s'han quedat sense presentacions ni contacte directe amb el públic-, sinó també per a fer un recordatori dels valuosos fons editorials i donar-los una segona oportunitat.

"Els grans grups editorials criden molt l'atenció, però els xicotets són els que estan mantenint el sector editorial", assegura Àfrica Ramírez. L'editora de Balandra Edicions explica que l'edició independent és "la responsable del 80% de la riquesa cultural i la bibliodiversitat que aporta el món del llibre al nostre país". "Fires com aquesta ens permet tindre molta més visibilitat i trobar-nos amb els lectors i lectores", assenyala.

Aquesta primera edició comptarà amb 69 expositors dividits per temàtiques que "ocuparan" aquest nou espai amb la intenció també de crear sinergies entre l'oci, la gastronomia i la literatura. El programa proposa una trentena d'actes que inclouen presentacions de llibres i activitats per a tots els públics. "El sector del llibre ha de tornar a estar en contacte amb el seu públic: n'hi haurà una zona que serà més infantil, altra de literatura d'adults, del llibre il·lustrat i després una part molt important que és al del còmic", indica l'editora.

La Fira està coorganitzada per l'AEPV i l'Ajuntament de València. Durant la presentació de l'esdeveniment també han participat el director adjunt del Consorcio Valencia 2007, Evarist Caselles, i la regidora d'Acció Cultural, Maite Ibáñez.