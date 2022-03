L’Institut Valencià de Cultura presenta l’òpera electrònica ‘Manifest antiromàntic’ al Teatre Principal de València

L’Institut Valencià de Cultura presenta l’òpera electrònica ‘Manifest antiromàntic’, que s’estrenarà al Teatre Principal de València el 25 i 26 de març de 2022 a les 20.00 hores.

‘Manifest antiromàntic’ és una electro-òpera d’agitació sobre la possibilitat d’estimar-nos en l’època del consum de cossos i proposa un ‘remix’ de música, escèniques i audiovisuals que entona el narcisisme tecnològic al ritme de l’electrònica valenciana de Prozak Soup. Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura, ha presentat l’espectacle, acompanyada dels dos artífexs de l’obra, el director i creatiu cinematogràfic Pau Berga i el músic i sociòleg Joan Palomares.

“El ‘Manifest antiromàntic’ és una proposta musical i escènica agosarada, que ajunta el tarannà transgressor de dos creatius valencians com són Pau Berga i Joan Palomares i que proposa una narrativa colorista i atrevida sobre temes de plena actualitat, reflexionant sobre els rols i les noves estructures de les relacions de parella en el regnat de la tecnologia”, ha explicat Marga Landete.

Joan Palomares, cantant de Prozak Soup, músic i sociòleg, ha afegit: “Es tracta d’un assaig sobre els cossos i les mediacions tecnològiques, amb el qual repensar-nos i repensar les nostres realitats. D’alguna manera, és un viatge musical cap al cor de l’univers digital”.

Per la seua banda, Pau Berga, director i creatiu audiovisual, ha explicat que la història de ‘Manifest antiromàntic’ “està basada en una cita de Tinder, narrada musicalment per un cor autòmat amb efecte ‘autotune’. Mentrestant, es van succeint cançons d’electrònica amb un paisatge acústic postmodern on entren en crisi el sexe, l’amor i fins i tot el gènere dels protagonistes”.

L’argument, basat en una cita real, és narrat musicalment amb un bombardeig d’estètica polida, pantalles i molta electrònica. Una estètica colorista i unes coreografies excèntriques fan de l’obra una experiència divertida, intensa i reflexiva, alhora que es posa en escena la música valenciana i en valencià més actual.

A partir de l’univers que Pau Berga i Joan Palomares van crear per al videoclip de Prozak Soup ‘Come on’ (Premi Carles Santos 2019), es feia urgent la necessitat de dur les seues sensibilitats cap a un terreny més complex i viu. Així, ‘Manifest antiromàntic’ naix com una tecnoconjunció sagrada entre les tesis porno-narcisistes de Joan Palomares, el surrealisme ‘maquínic’-mediterrani de Pau Berga i el ‘high’ d’una nit de festa i d’electrònica.

L’espectacle

Les actrius Sara Guerrero, Kerri Ann i Olga Martínez i l’actor Alberto Escartí donen vida a un assaig musical sobre les tecnologies digitals, el consum de cossos i la soledat narcisista, amb la presència en escena dels cantants Joan Palomares i Rafa Nogueroles, acompanyats de la resta de la banda.

‘Manifest antiromàntic’ compta amb la direcció artística de Pau Berga, la co-direcció escènica de Paula Pachón i la producció executiva de Jesús Calvo. El vestuari és obra d’Aurora Canós; l’escenografia, de María Dolz, i el vídeo, de Borja Pons. A més, s’ha comptat amb el so de Simes Audio, el disseny d’Enric Alepuz i la fotografia d’Alberto Gutiérrez i Mario Zamora.

Després de l’estrena al Teatre Principal de València, l’electro-òpera ‘Manifest antiromàntic’ arribarà al novembre a Alacant i Castelló de la Plana. Les entrades per a l’espectacle ja estan a la venda en el web.