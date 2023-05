L’IVAM acull la 'cremà' de la falla de l’artista Alfredo Ruiz aquest dissabte en la Nit dels Museus

L’Institut València d’Art Modern (IVAM) acull aquest dissabte 20 de maig la ‘cremà’ de la falla 'Bosc geomètric' de l’artista Alfredo Ruiz. L’IVAM, que romandrà obert fins a la mitjanit amb entrada gratuïta, celebra així la Nit Europea dels Museus amb una programació que inclou activitats per a tots els públics i recorreguts nocturns a les seues exposicions.

A partir de les nou de la nit el foc reduirà a cendres el 'Bosc geomètric', la falla central que va presidir el projecte expositiu 'Alfredo Ruiz: camins cap a la modernitat en les falles'. Un recorregut per la trajectòria de l’artista Alfredo Ruiz, pioner de les falles experimentals, a través de maquetes, dibuixos i llibres que es van exhibir en l’IVAM fins al passat 23 d’abril. Per a tancar el cicle natural d’aquesta falla, l’IVAM plantarà el monument a la seua esplanada des de les deu hores, on podrà visitar-se fins a la seua 'cremà'.

En el marc de la celebració de la Nit Europea dels Museus, l’IVAM ofereix un programa que inclou una visita especial a la instal·lació 'Un jardí al museu!', a càrrec de l’equip de paisatgisme responsable del projecte. Aquesta intervenció vegetal efímera, que ocupa l’IVAM fins al diumenge 21 de maig, reflexiona sobre la importància de renaturalitzar les ciutats i les seues arquitectures, al fil del lema d’aquest any de l’ICOM: ‘Museus, sostenibilitat i benestar’.

Entorn d’aquest jardí, les persones interessades podran sumar-se al taller de l’artista Sofía Alemán, 'Rapsòdia en verd' sobre noves formes de creació des de la fotografia. L’artista proposa un exercici d’observació i arxiu per a explorar les plantes que formen part d’aquesta instal·lació vegetal des d’una percepció conscient i multisensorial, inspirada per la música de l’àlbum de Mort Garson, 'Plantasia'.

L’IVAM també ha programat una visita a l’exposició sobre l’artista Aref El Rayess, la primera gran mostra que li dedica un museu europeu a una figura fonamental del panorama cultural libanés des dels anys 50 fins als 80, amb la finalitat d’oferir una modernitat artística més oberta, complexa i inclusiva.

Com a colofó a aquesta celebració, l’IVAM convida els públics a endinsar-se en la creació oberta de l’artista danés Asger Jorn amb una visita nocturna a l’exposició.

DIM 2023

L’IVAM tancarà la setmana dels museus el diumenge, 21 de maig, i convidarà les persones visitants a emportar-se a les seues cases una de les plantes que formen part de la instal·lació 'Un jardí al museu!', que estendrà l’activitat més enllà dels murs de l’IVAM i amb aquest gest crearà un museu expandit i verd al llarg de la ciutat.

Consulta tota la programació i horaris dels tallers en el web de l’IVAM.