Mostra Viva rememora els quaranta anys de la Trobada de Música del Mediterrani amb un concert homenatge a la mítica Al Tall

Dissabte 24 de setembre, des de les 19.30, tindrà lloc en el Teatre el Musical (TEM) del Cabanyal, a València, el concert ‘Darrere de les petjades de Xarq Al Andalus’, una cita emmarcada en la programació de la X Mostra Viva i coincidint amb el quaranta aniversari de la Trobada de Música del Mediterrani. Es tracta d’una producció pròpia en homenatge a la mítica formació folk valenciana Al Tall que comptarà amb la participació de Muluk El Hwa. Tots dos grups van protagonitzar Xarq Al Andalus, un disc que va comptar amb poemes musicats d’autors àrabs valencians dels segles XI i XII. El concert es repetirà el pròxim 7 d’octubre en l’Espai Mediterrani d’Alacant.

El grup, amb una llarga trajectòria de quasi 40 anys, va ser pioner en la reinterpretació de la tradició musical valenciana a l’estil de la Riproposta italiana, emmarcada dins una concepció mediterrània de la música popular. Entre els seus membres destaquen Vicent Torrent i Manolo Miralles, els dos únics membres fundadors que van formar part del grup durant tota la seua trajectòria. El 1995, amb motiu del seu vinté aniversari com a grup, Al Tall va oferir un concert multitudinari en el Teatre Principal de València, una cita en què van estar acompanyats de molts dels seus exmembres i col·laboradors.

Quasi tres dècades més tard es torna a transitar el camí musical recorregut ‘darrere de les petjades de Xarq Al Andalus’. El projecte consisteix en la preparació i els arranjaments d’un espectacle basat en el disc Xarq Al Andalus (1985), d’Al Tall, “però amb una reactualització amb nous elements, sempre amb la idea de fusió mediterrània entre les cultures gnawa, andalusines i peninsulars, a més de poder comptar amb influències jazzístiques, dins d’allò que denominarem llenguatge tradicional mediterrani”.

Entre els participants hi haurà alguns membres d’Al Tall, com Manolo Miralles i Vicent Torrent. La formació estarà composta per Musicants, Vicent Torrent, Mohamed Souleiman (Orquestra Andalusina de Barcelona), Sherif (djembé, Orquestra Andalusina de Barcelona), Aitor (percussions), Amadeu Moscardó (sintetitzadors) i Andrés Belmonte (flauta mediterrània). En total 14 músics.

Es triaran algunes de les cançons més emblemàtiques de Xarq al Andalus, “obrint espais per a improvisacions i a la possibilitat de col·laboracions en alguns dels temes propis”.

Programació fins al 12 d’octubre

El grup Cocanha va iniciar dijous passat el cicle de concerts de la Trobada de Música del Mediterrani en el TEM. Caroline Dufau i Lila Fraysse, mitjançant una polifonia portada per la pulsació dels tamborins de cordes, van recuperar la música tradicional occitana dotant-la d’una versió més moderna. La veu renovadora del fado portugués Mara Pedro va agafar el relleu divendres, també en el TEM. Amb tot just 20 anys, la cantant ja ha gravat 3 discos, és coneguda com la princesa del fado i ofereix la renovació d’una música d’emocions, sentiments i nostàlgia.

La Trobada continuarà amb l’actuació diumenge en el TEM amb un concert de Burruezo & Nur Camerata, que recuperaran les melodies antigues andalusines amb sons sefardites i aires trobadorescos des d’una perspectiva contemporània. Una proposta sonora que uneix l’Orient i l’Occident.

Aquesta mateixa vesprada, La Beneficència serà escenari del concert Més que corda!, interpretat per la Rondalla Sant Pere de Canet d’en Berenguer. El concert de pols i pua està coorganitzat juntament amb la Federació Valenciana de Pols i Pua.

El grup Musicants, un dels actuals renovadors de la música tradicional valenciana, tornarà a pujar a l’escenari del TEM el 2 d’octubre. Un recorregut per la ciutat de València de la mà de Cant d’Estil, la vesprada del 2 d’octubre, o el concert de “Tendur”, de Mireia Tortosa, són altres de les activitats incloses en aquesta edició de la Trobada.

Com tots els anys, un concert de banda posarà el fermall final a la Trobada de Música en el Centre del Carme Cultura Contemporània. Serà el 12 d’octubre que Gayano Women’s Band oferisca un repertori de bandes sonores de cinema guanyadores dels premis Goya. L’agrupació, que es va crear el 2009, està dirigida per Rafael Vizcaíno i té la peculiaritat de ser una banda de música formada exclusivament per dones.

La Trobada de Música del Mediterrani compleix 40 anys

La Trobada de Música del Mediterrani, impulsada precisament per Al Tall i amb més de 40 anys de tradició a la ciutat de València, és un referent en la difusió de la música mediterrània. En aquesta edició, es pretén dur a terme “un acostament al llenguatge universal de la música en totes les seues representacions, des d’allò més pròxim fins a allò més internacional”. “El passat, el present i el futur musical s’actualitza i es reinventa a través de gèneres comuns que ens recorden les semblances i la unitat entre els pobles riberencs, amb l’objectiu final de continuar recorrent el camí de la pau”, expliquen des de l’organització.

Des de Mostra Viva fan una mirada arrere i recorden aquell començament, i des d’Al Tall es mostren “encantats” que Xarq al-Andalus “torne a navegar pels nostres carrers, les nostres cases, els nostres teatres o els nostres dispositius reproductors d’àudio per celebrar l’efemèride”. Així doncs, Vicent Torrent recorda que en el camí recorregut per a crear aquesta música van beure directament de les fonts de les actuals escoles de música andalusina del nord d’Àfrica: “La nostra pretensió no ha sigut fer música andalusina en un sentit estricte... Hem mirat cap a totes les músiques i cants de tot el Mediterrani, sobretot de la part central: Creta, Xipre, Sardenya, Còrsega, Mallorca... i ho hem fet mirant a través del vidre fragmentat de les músiques que entronquen el País Valencià i Mallorca dins de la tradició de la zona”.