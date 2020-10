Núria Enguita Mayo acaba d’incorporar-se com a nova directora de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM). Entre els seus objectius per als pròxims anys està recuperar l’“impuls utòpic” dels inicis del museu valencià, fundat ara fa tres dècades, i del qual ella mateixa va ser partícip com a integrant de l’equip entre el 1991 i el 1998. Torna com a directora al centre en què, assegura, “va forjar” la seua manera de treballar i d’entendre l’art.

En aquesta entrevista amb Adolf Beltran, periodista i director de l’edició valenciana d’eldiario.es, desgrana les línies que centraran aquest projecte cultural que pretén “parlar al món des de València” i que inclou reptes tan exigents com l’obertura d’una segona seu de l’IVAM a València, concretament en una de les naus industrials obra de l’arquitecte Demetri Ribes al Parc Central, on, avança, “arriscaran més” i on es preveuen exposicions “més monumentals”.

La nova directora ha explicat que ens trobem en un context de “desglobalització”, en què allò local i allò global comparteixen protagonisme. Segons Enguita, en els últims trenta anys hem passat per “moltes etapes i no totes interessants per a la cultura”. En aquest sentit, assenyala que ara estem en un moment “més professionalitzat” en tot l’Estat espanyol en què “un museu pot suposar molt per a una ciutat”.

I per a aconseguir aquesta presència, tant a València com internacionalment, Enguita proposa “un programa diferenciat, amb identitat pròpia i experimental, que puga plantejar noves experiències al món”. “La història de l’art dels anys 70 i 90 ja no ens serveix; hi ha persones joves i no tan joves que estan investigant les avantguardes des de visions molt interessants”, afig. Noves lectures que inclouen revisar els fons del museu i, en concret, el paper de les dones en l’art, en allò Enguita cataloga com “les dones de la col·lecció de l’IVAM”, així com “recollir la potència investigadora de les universitats”.

La nova directora de l’IVAM, llicenciada en Història i Teoria de l’Art per la Universitat Autònoma de Madrid, compta amb l’experiència d’haver liderat altres projectes entre els quals destaquen la direcció de la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, entre el 1998 i el 2008, i el seu càrrec més recent com a directora artística de Bombes Gens Centre d’Art de la Fundació Per Amor a l’Art, a València, des que es va crear el 2017 fins ara.