La publicació de l'obra completa descobreix la importància de la narrativa d'Ernest Martínez Ferrando

El divendres 29 d'octubre, en la Plaça del Llibre, es presenta l'Obra narrativa completa del narrador Ernest Martínez Ferrando (1891-1965). El volum, publicat per la Institució Alfons el Magnànim, recull per primera volta tota l'obra agrupada d'aquest escriptor clau de la literatura valenciana i probablement un dels més destacats de la primera meitat del segle XX. En l'acte, a les 17:20 hores en la plaça de l'Ajuntament de València, participen Vicent Alonso i Maria Josep Amigó.

Martínez Ferrando va ser director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó i es va convertir en un personatge fonamental per a la cultura catalana. L'escriptor va entrar en contacte amb tota mena d'intel·lectuals catalans i va servir de pont entre els intel·lectuals valencians i catalans, ja que també va treballar a la Biblioteca Universitària de Barcelona i a la Biblioteca Provincial de Girona. "El cas paradigmàtic va ser Joan Fuster", conta l'editor i autor de la introducció, Vicent Alonso.

En el camp de la literatura, Martínez Ferrando va ser autor de narracions curtes, especialment de contes i d'algunes novel·les com Una dona s'atura en el camí (Premi Joan Crexells), editat per Bromera. "Martínez Ferrando destaca per ser un personatge complex i divers; un humanista que va practicar tota una sèrie d'activitats culturals i intelectuals com arxiver i també com a historiador, narrador o inclús traductor al català d'obres en alemany d'escriptors tan rellevants com Stefan Zweig", descriu Alonso.

Obra narrativa completa es presenta com una obra "depurada d'elements accessoris", una successió de contes, precedit d'un estudi introductori que analitza el treball i la biografia d'aquest narrador que fins ara tenia la seua obra "bastant dispersa". Aquest recull vol també destacar la trajectòria i l'herència d'una figura coneguda en el camp acadèmic, sobretot entre els historiadors, però encara per descobrir entre el públic general.