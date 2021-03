Raúl Abeledo, nou director acadèmic de l'Observatori Cultural de la Universitat de València

El professor d'Economia Aplicada de la Universitat de València, Raúl Abeledo, ha sigut nomenat director acadèmic de l'Observatori Cultural de la Universitat de València. El Vicerectorat de Cultura i Esport va crear l'Observatori a la fi del 2019 amb el propòsit de fomentar la creació cultural des d'una perspectiva crítica, col·lectiva i oberta, i de desenvolupar un programa d'anàlisi de l'activitat cultural, dinamització de públics i impuls de la participació. Fins ara, l'Observatori, que depén del Servei de Cultura Universitària, s'ha centrat en la realització de cicles de conferències i seminaris entorn de la cultura i de les principals problemàtiques i reptes que enfronta la societat actual, a més de desenvolupar estudis sobre l'activitat cultural universitària i el seu impacte i valoració.

El nou director acadèmic avança que proposarà “un replantejament en profunditat de la missió de l'Observatori per mirar de posicionar-lo internacionalment a mitjà termini com a instrument d'avaluació estratègica útil per a reflexionar sobre el paper de les universitats públiques en matèria de la planificació cultural”. Entre les principals funcions que desenvoluparà, hi ha la investigació i l’experimentació sobre nous models de programació cultural, l’avaluació estratègica de la programació, la cooperació internacional a través de la participació en xarxes i de l'establiment d'aliances estratègiques o l’anàlisi de públics, així com la planificació i el disseny d'estratègies de fidelització, ampliació i aprofundiment d'audiències.

La nova programació s'iniciarà el proper mes d'abril amb una sèrie de conferències i tallers que inclouran temes com el debat sobre els drets culturals, la rellevància de la mobilitat cultural en el desenvolupament de competències, l'oportunitat que brinden els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a les organitzacions i els agents culturals o les possibilitats de les fórmules de l'economia social per a superar la precarietat estructural del sector. Entre les perspectives imprescindibles de l'Observatori es proposen les següents: l'enfocament de gènere, la relació entre cultura i desenvolupament per a donar resposta cultural a les crisis socials, econòmiques, ecològiques i democràtiques a què ens enfrontem en l'actualitat i la revalorització de la comunitat universitària i també dels espais (els patrimonials i altres de públics i més informals) com a protagonistes de cultura.

Raúl Abeledo (París, 1973) és economista i la seua àrea d'especialització integra el desenvolupament sostenible i la planificació cultural. Des del 2006 és coordinador de Projectes Europeus d'Econcult (Unitat d'Investigació en Economia de la Cultura), on va recalar després d'una experiència de set anys en la consultoria privada. Aquesta experiència va resultar fonamental per a l'èxit de la internacionalització experimentada per Econcult aquests últims deu anys (6 projectes InterregMED i 3 projectes Horizon2020).

És autor de nombroses publicacions i articles acadèmics relacionats amb el paper de la cultura en les dinàmiques d'innovació i desenvolupament regional. Actualment forma part de la Mesa de Cultura de la Red Española para el Desarrollo Sostenible.