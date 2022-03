Verónica Cantó, elegida presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

El Ple extraordinari de l’AVL, celebrat este matí, ha elegit, per una àmplia majoria, Verònica Cantó com a presidenta d’esta institució. En l’actualitat ocupava el càrrec de secretària d’esta institució, i en estes eleccions es presentava com a única candidata a la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Després s’han votat la resta de de candidats a ocupar els càrrecs que conformen la Junta de Govern. Joan Rafael Ramos ha sigut elegit, per la quasi totalitat dels vots, per a ocupar la Vicepresidència, càrrec que ja ocupava en l’actualitat; Immaculada Cerdà, que en l’anterior Junta de Govern ocupava el càrrec de vocal, ha sigut elegida, per unanimitat, secretària de l’AVL. Per a ocupar la primera vocalia ha sigut elegida, per unanimitat, Maria Àngels Francés, que entra per primera vegada en la Junta de Govern, i la segona vocalia l’ocuparà Artur Ahuir, que també ha sigut elegit per la quasi totalitat dels sufragis.

La nova presidenta prendrà possessió del càrrec en data pròxima i en acte solemne, tal com preveu la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Verònica Cantó Doménech (Cocentaina, 1964) ha sigut els últims quinze anys la secretària de la institució. Forma part de l’Acadèmia des de la creació de la institució, l’any 2001. Prové del món editorial, on ha sigut directora de publicacions d'Editorial Marfil, presidenta de l'Associació d'Editors del País Valencià i autora de diversos llibres de text. És membre de les seccions de Publicacions i Comunicació, de Lexicografia i Gramàtica i de Terminologia i Assessorament Lingüístic.

El vicepresident, Joan Rafael Ramos Alfajarín (Borriol, 1965), és catedràtic de la Universitat de València, especialista en lingüística i en història social de la llengua, i dins de la institució normativa és membre de les seccions de Lexicografia i Gramàtica, i Terminologia i Assessorament Lingüístic. Va entrar en l’Acadèmia en la primera renovació de la institució feta per cooptació directa dels membres l’any 2016, i n’és vicepresident des de 2017.

La nova secretària de l’AVL, Immaculada Cerdà Sanchis (Algemesí, 1965), és cap de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València, i va entrar a formar part de la institució en la renovació esdevinguda l’any 2016. És vocal de la Junta de Govern des de 2017 i presidenta de la Secció de Publicacions i Comunicació, secretària d’Onomàstica i membre de la Secció de Foment de l’Ús del Valencià.

Maria Àngels Francés (Alcoi, 1976) és doctora en Filologia per la Universitat d’Alacant, especialista en literatura autobiogràfica, crítica de gènere i foment de la literatura. Va entrar en l’Acadèmia l’any 2021, en la segona renovació de l’AVL feta per cooptació. Abans d’entrar en la institució, va ser comissària externa de l’Escriptora de l’Any Carmelina Sánchez-Cutillas, i actualment és secretària de la Secció de Documentació i Literatura, i membre de les seccions de Terminologia i Assessorament Lingüístic, i Lexicografia i Gramàtica.

Artur Ahuir López (València, 1965), filòleg i professor de secundària, és membre fundacional de l’Acadèmia. Va formar part de la primera Junta de Govern de l’AVL, i actualment ocupava també la vocalia segona. És president de la Secció de Terminologia i Assessorament Lingüístic, i membre de Lexicografia i Gramàtica, i de Documentació i Literatura.