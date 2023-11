Otro informe constata que la Comunitat Valenciana es la segunda autonomía con más deuda per cápita

La Comunitat Valenciana fue en 2022 la segunda comunidad autónoma con una deuda per cápita más elevada. Un estudio del Observatorio de Derecho de Barcelona apunta que Cataluña cerró el año 2022 como la comunidad autónoma con una mayor deuda per cápita, hasta los 10.981 euros por habitante, mientras que la Comunitat Valenciana se sitúa en segundo lugar con una deuda per cápita que alcanza los 10.810 euros.

Por encima de la media se sitúan la Comunitat Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia y Aragón, según se desprende del informe de las Comunidades Autónomas. Por contra, las tres comunidades con menor deuda pública per cápita son Andalucía con 4.433 euros, Asturias con 4.199 euros, mientras que Canarias se sitúa como el territorio con menor déficit a repartir entre sus habitantes: 2.873 euros per cápita.

En concreto, el informe realiza unos datos con datos del Banco de España y del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el que detallan la deuda per cápita de las comunidades autónomas en pleno debate por la condonación de la deuda que pactaron el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez.

Tras Cataluña, se sitúa la Comunitat Valenciana, con una deuda per cápita de 10.810 euros, y Baleares, con una deuda por habitante de 7.530 euros. En cuarto lugar está Castilla-La Mancha, con una deuda per cápita de 7.528 euros; los ciudadanos de Murcia siguen quintos con un adeudo de 7.571 euros por cabeza; mientras que en sexto lugar está Aragón, que cuenta con una deuda de 6.890 euros por persona. Les siguen los ciudadanos de Cantabria (5.746 euros); Castilla y León (5.606 euros); Madrid (5.170 euros); La Rioja (5.107 euros); País Vasco (4.988 euros); Extremadura (4.877 euros); Navarra (4.796 euros); o Galicia (4.447 euros).