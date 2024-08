Manuel Illueca, exdirector del IVF, nombrado nuevo presidente del Instituto de Crédito Oficial

El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Manuel Illueca como nuevo presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Illueca dirigió el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) durante los años del gobierno del Botànic, desde 2015 hasta 2023. Asimismo, fue presidente de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana desde 2016 hasta 2023.

Tras el cambio de gobierno autonómico, desde septiembre de 2023, ocupó el puesto de director general de Findango Finance. Hasta su nombramiento ocupaba el cargo de director general de Riesgos y Control Financiero en el ICO, donde ha participado en el diseño y puesta en marcha de las principales líneas de préstamos del Plan de Recuperación que gestiona el Instituto de Crédito Oficial, así como en la elaboración del presupuesto plurianual de la institución para 2025-2028.

Manuel IIlueca es doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Jaume I de Castelló y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València.

Cuenta también con una amplia experiencia como docente e investigador, habiendo ejercido desde 2004 hasta 2015 como profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universitat Jaume I, e investigador asociado en el Instituto Valenciano de Investigación Económica (IVIE).

Ha publicado diversos artículos de investigación tanto en revistas internacionales de referencia como 'Journal of Future Markets', 'Review of Finance' o 'Journal of Financial Intermediation', como en publicaciones nacionales como 'Investigaciones Ecónomicas', 'Spanish Economic Review' o 'SERIES', además de haber sido editor de la 'Revista Española de Contabilidad RC-SAR'.

Manuel Illueca releva en el cargo a José Carlos García de Quevedo, que ha dirigido el ICO desde junio de 2018. Bajo su mandato el ICO gestionó el programa de Avales COVID y ha puesto en marcha las principales líneas de préstamos con fondos europeos del Plan de Recuperación.