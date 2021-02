Concentraciones descentralizadas y protestas desde los balcones: así será el 8M en Valencia

La pandemia no nublará las reivindicaciones del movimiento feminista para el próximo 8 de marzo. Aunque la prudencia ante la emergencia sanitaria y las restricciones condicionarán las movilizaciones, que no serán masivas, la Asamblea Feminista Valenciana no tiene pensado dejar de levantar la voz. El movimiento feminista valenciano ha adaptado la tradicional protesta por el día interancional de las mujeres con concentraciones descentralizadas y una llamada a protestar desde los balcones, ese microespacio que une lo doméstico con lo público, lo personal con lo político.

La Asamblea Feminista de Valencia ha comunicado a la Delegación de Gobierno una decena de convocatorias en distintos puntos y horarios de la ciudadanía para evitar aglomeraciones durante las concentraciones; una suerte de protesta itinerante y descentralizada. El mensaje este año se sitúa en la crisis social y económica derivada y agravada de la Covid-19. Las feministas consideran que la pandemia "ha agravado la situación de muchas mujeres. Señalan que muchas de las ocupaciones catalogadas como 'esenciales' durante la crisis están altamente feminizadas y precarizadas.: médicas, enfermeras, celadoras, limpiadoras, cuidadoras, cajeras… Así como otros trabajos, también esenciales, pero invisibilizados por sistema, como el que ejercen las profesionales de hogar y cuidados"

En esta línea, uno de los ejes de las reivindicaciones es "la abolición del trabajo interno" y la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo doméstico, para "poner fin a los abusos que se producen en este ámbito", especialmente respecto a las mujeres migrantes y en situación irregular, que "han visto durante todo este año cómo quedaban sistemáticamente fuera de las principales ayudas y se encontraban en situaciones de completa indefensión en situaciones de explotación laboral". Así, desde la Asamblea consideran “innegociable” la regularización de todas las personas migrantes, el fin de la violencia institucional hacia ellas y la abolición de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Respecto al trabajo de cuidados, la organización feminista remarca que la crisis ha puesto de manifiesto “la necesidad de colocar la vida en el centro, de hacer un ajuste estructural de los cuidados”. Por ello, denuncian las deficiencias en el sistema de atención residencial a las personas mayores y de las personas dependientes, evidenciadas por la pandemia: “Los cuidados no han de ser un negocio. Las personas mayores y las personas dependientes tienen derecho a recibir cuidados públicos de calidad”, reivindican.

Agenda para el 8M

Los días previos a la concentración, el movimiento feminista ha planteado una serie de acciones. El 4 de marzo se hará un ensayo online de ‘Un racista en tu camino’, versión de la famosa performance ‘Un violador en tu camino’ de las feministas chilenas Las Tesis, que se podrá seguir a través del canal de YouTube de la Assemblea Feminista de València a partir de las 18 horas. El 5 de marzo servirá para visibilizar la situación de las personas en situación administrativa irregular con una acción frente al ayuntamiento de Mislata, a las 11 horas de la mañana.

Las acciones del 6 de marzo estarán repartidas por toda la ciudad. En el Jardí Lluerna, de Benimaclet, un espacio recuperado por el vecindario, está convocada a las 11 horas de la mañana una “intervención feminista”. También a las 11 horas, se pegarán carteles “por una vivienda feminista” en la explanada del Bloc Portuaris (El Clot). A las 12 horas, en la plaza del Mercado de Ruzafa, tendrá lugar la acción “Ven y enrédate”. Y en el tercer día de acciones, el 7 de marzo, se repetirá la acción “Ven y enrédate” a las 12 horas en el Parque Central.

Para el día 8, la jornada arrancará con una concentración a las 9.30 horas frente al ayuntamiento de València, bajo el lema ‘Nuestro padrón es tu obligación’, seguida por una concentración a las 10.30 horas frente a la Conselleria de Polítiques Inclusives, para reclamar cuidados públicos y de calidad. A las 12 horas está convocada otra concentración frente a la Delegación del Gobierno para reclamar la regularización de las personas migrantes.

Por la tarde habrá concentraciones a las 17 horas en la plaza Pinazo, el puente de Serranos, el cruce de la avenida Serrería con la calle Justo y Pastor/Vicent Gallart (Poblats Marítims), y el cruce de la avenida Primado Reig con la calle Emilio Baró (Benimaclet). La jornada concluirá con un colofón inclusivo que quiere reunir a todas las mujeres feministas en las terrazas, balcones y ventanas a las 20 horas para “hacer ruido” en apoyo a las trabajadoras esenciales.