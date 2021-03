Mónica Oltra pide responsabilidad a Madrid sobre Semana Santa, aunque ironiza: "Como no cojan una pértiga, no podrán salir"

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha pedido este viernes al gobierno de la Comunidad de Madrid "responsabilidad" sobre las medidas para prevenir la movilidad en la Semana Santa y, "si no, al menos, que se ubique geográficamente", porque si se cierran al menos dos comunidades, "como no cojan una pértiga, no podrán salir", ha ironizado.

Oltra se ha expresado en estos términos durante la rueda de prensa para informar sobre los asuntos tratados en la reunión del Pleno del Consell, preguntada por su valoración sobre el rechazo de la Comunidad de Madrid a la propuesta del Ministerio de Sanidad de cerrar perimeltralmente las comunidades autónomas para prevenir la movilidad durante la Semana Santa.

Al respeto, Oltra ha defendido que "los gobernantes de las diferentes administraciones deben estar a la altura de la gravedad" de las circunstancias sanitarias y ha recalcado que "científicas de prestigio como Margarita de Val están diciendo que en la Semana Santa, si se produce la movilidad, a mitad de abril tendremos una cuarta ola de contagios", una situación que la sociedad y el sistema sanitario "no se pueden permitir".

Así, ha señalado que la postura del Ministerio y de la mayor parte de las comunidades autónomas de limitar la movilidad en Semana Santa "no es que tenga 'trellat' (sentido común), es que es lo único que tiene 'trellat".

Por ello, pide "a cualquier gobernante y también a Madrid que se ubiquen en la responsabilidad y, si no, al menos que se ubiquen geográficamente", ya que "si el resto de comunidades cierra perimetralmente y la Comunidad de Madrid se sitúa donde se sitúa", "como no cojan una pértiga no van a poder salir". "Ya no digo todas las comunidades, con que cierren dos, ya está perimetrada. Es lo que tiene ser el centro geográfico de España", ha apostillado.

Para Mónica Oltra, "todos los gobernantes deberían situarse en la responsabilidad y no lanzar falsas esperanzas a la ciudadanía, que ya está fatigada".