À Punt reclama aumentar su presupuesto para incorporar el IVA como gasto tras la reclamación de Hacienda

La reclamación de la Agencia Tributaria del IVA y la subida del precio de la luz son los principales motivos esgrimidos por la presidencia del Consell Rector de la Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicació para aumentar su presupuesto de cara al próximo año. La presidenta en funciones, Mar Iglesias, ha comparecido este jueves en las Corts Valencianes para explicar el último año de gestión y ha apuntado a una subida moderada del presupuesto para la cadena autonómica que permita asumir el incremento de los costes.

Aunque no ha enunciado una cifra concreta -el presupuesto actual es de 56 millones de euros-, Iglesias ha apuntado que la orden de Hacienda por la que la televisión no puede deducirse el IVA tendrá un impacto en los capítulos presupuestarios -salvo el de personal-. Es decir, que tendrán que contar el IVA de las producciones como gasto. Sobre la deuda que Hacienda reclama por los ejercicios anteriores, de 24 millones de euros, la Corporació recuerda que es una decisión recurrida y por tanto no se incluye en el presupuesto hasta que se pronuncien los tribunales. La presidenta en funciones ha indicado que no se incrementarán otras partidas porque son "plenamente conscientes de las dificultades" y ha llamado a que los presupuestos que aprueben las Corts Valencianes permitan a À Punt "mirar al futuro de manera responsable".

Los grupos del Pacte del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) han coincidido en que el presupuesto debe aumentar para consolidar À Punt como servicio público, cumpliendo la ley que establece que debe oscilar entre el 0,3% y el 0,6% del total de las cuentas de la Generalitat.

El impacto de la decisión sobre el IVA también se ha notado en el retraso del contrato-programa, un documento que marca las líneas del servicio público que debió aprobarse en enero. Iglesias ha justificado que la paralización del contrato-programa se debe al cambio de criterio de Hacienda en la devolución del IVA, algo que "rompió todo el trabajo previo". "Necesitamos saber de las fuentes que disponemos para establecer los objetivos", ha defendido.

Con todo, Iglesias ha hecho hincapié en que À Punt "trabaja bien y con tranquilidad" gracias al mandato marco y a las directrices del anterior contrato-programa que no se incumplen "en ningún momento", además de recordar que algunas televisiones autonómicas carecen de estos instrumentos. Compromís y UP han coincidido en que la ley de À Punt debe resolver la interinidad del consejo rector y dejar clara la caducidad del contrato-programa. La oposición ha cargado contra las "excusas" y la "desidia" de la corporación y de la Generalitat porque la comisión mixta no se ha reunido en 2021.

Segundo canal

La presidenta ha avanzado que el borrador del nuevo contrato-programa incluye un nuevo canal cultural para la radio, como establece la ley de creación de la radiotelevisión valenciana. Iglesias, que está en funciones desde enero y a expensas de que el Consell de l'Audiovisual proponga la nueva presidencia, ha garantizado que el segundo canal que está previsto en el último borrador del nuevo contrato-programa estaría destinado a la radio "con música y contenidos culturales". También ha mostrado su intención de aumentar los recursos para el doblaje y la subtitulación.

En cambio, el director general de À Punt Mèdia, Alfred Costa, que ha comparecido posteriormente sin mencionar el segundo canal, sostuvo hace unos meses que el panorama mediático actual "desaconseja totalmente" crearlo en radio o televisión, por lo que pidió centrarse en fortalecer la oferta entre la cadena y la plataforma multimedia.