La extrema derecha entra en el gobierno municipal de València

La gestión en solitario de los populares se termina

Vox fuerza su entrada en el gobierno de la ciudad de Valencia con el PP

La extrema derecha no ceja en el empeño de entrar a gobernar la ciudad de Valencia con el PP. La pretensión de la alcaldesa María José Catalá de gestionar el Ayuntamiento en minoría tiene las horas contadas en el momento de redactar estas líneas. El acuerdo entre el PP y Vox para aprobar una rebaja fiscal que, como todas las que plantea la derecha, beneficia a las rentas altas, ha puesto en evidencia que Catalá no podrá sacar adelante ningún aspecto importante de su política sin contar con los ultras, y que estos, a su vez, no le van a facilitar la gobernabilidad si no entran en el equipo de gobierno.

El portavoz de la extrema derecha en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Manuel Badenas, amenazó con no aprobar los presupuestos municipales si no entra Vox en la gestión municipal. Su fuerza es la aritmética. El PP tiene 13 concejales, la oposición 16 (9 de Compromís y siete del PSPV), y su partido posee la llave de la mayoría, con cuatro concejales.

Quedaba claro que la formación ultra no se contentaría con gestos simbólicos y coincidencias puntuales. Algunos episodios lo han ratificado a lo largo de estos días. Por ejemplo, la oposición en bloque, representante de Vox incluido, tumbó el intento del PP de subir 39.000 euros los sueldos de tres directivos de la EMT de Valencia.

Días después, fueron los socialistas los que ayudaron al PP a sacar adelante el nombramiento de la nueva gerente de la empresa Actuaciones Urbanas Municipales (Aumsa), Ana María Gil, una designación que contó, de nuevo, con el voto en contra de Vox, pese a la condición de “socio preferente” que le ha otorgado la alcaldesa desde el primer momento.

Vino entonces el acuerdo de las ordenanzas fiscales, tras horas de negociación, en las que se habló del posible pacto PP-Vox, aunque ni María José Catalá ni Juan Manuel Badenas lo reconocieron públicamente. Sin duda, los primeros presupuestos de la derecha tras la victoria electoral son la palanca de la formación ultra para auparse al gobierno municipal con el PP. Un equipo de gobierno en el que Badenas se perfila como segundo teniente de alcalde y en el que Vox tendrá áreas de poco peso, fruto de un pacto que está en el horno.

Un 'hacker' millonario, entre los imputados

Procesado un jefe de la mafia rusa en Benidorm que hacía de “lobista” del PP

El presunto jefe de una mafia rusa asentada en Benidorm y la costa valenciana “se introdujo influyendo en la vida política como lobista del PP de Altea”, según la jueza que ha incoado procedimiento abreviado para Alexey Shirokov y otros cuatro presuntos integrantes de la red. La decisión judicial los deja al borde del banquillo, en un caso que registró un episodio escandalosos cuando otra jueza propició por error el sobreseimiento de la causa para casi una veintena de investigados al tomarles declaración sin prorrogar el plazo de instrucción.

El PSPV señaló “los vínculos del PP con la mafia rusa” y acusó al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de traer de vuelta la corrupción. Resulta que la presunta red de blanqueo de la mafia rusa en Benidorm y Altea, vinculada a cargos municipales del PP, usó el negocio de la compraventa de criptomonedas “como forma de invertir sus ilícitos beneficios”. Uno de los procesados es el millonario 'hacker' ruso Denys Katana.

Notícies com aquestes, al costat de col·laboracions de caràcter cultural i articles d'opinió, són accesibles en ll'edició en valencià d'elDiario.es. La pots llegir ací.

También nos puedes seguir en Telegram.