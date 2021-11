La reforma de la financiación autonómica se calienta

Manifestaciones en tres ciudades

Presión política y civil por una financiación autonómica justa con los valencianos

A medida que discurre el mes de noviembre, en el que se comprometió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a presentar un esquema de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, se excitan las energías de la política y la sociedad civil valencianas para reivindicar un modelo que no discrimine, como ocurre con el actual, a la Comunitat Valenciana. Las formaciones políticas, los sindicatos y las organizaciones patronales, reunidas en la plataforma "Per un finançament just" se han implicado en las manifestaciones convocadas este sábado contra el trato injusto de la Comunitat Valenciana en el actual modelo de financiación.

La semana ha estado jalonada de actos y convocatorias relacionadas con la exigencia de una financiación justa. Lo que se reclama es que la unidad de la sociedad valenciana en esta materia se traslade al Congreso de los Diputados y que, al fin y al cabo, el Gobierno asuma su responsabilidad a la hora de poner en marcha la reforma.

El presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, confirmó que participaría en las protestas de este fin de semana, en lo que supone un gesto de presión sobre el Gobierno de su correligionario Pedro Sánchez. Para Puig, esas manifestaciones son una "explosión de valencianismo integrador".

Como explica Miguel Giménez en una información en elDiario.es, la Comunitat Valenciana, que es la peor financiada de España, recibe cada año 1.325 millones de euros menos de lo que debería corresponderle a través de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, cada valenciano tiene 215 euros menos al año que la media estatal y 703 euros menos si la comparación es con la comunidad mejor financiada.

Un síntoma de cierto optimismo lo aportó el anuncio de Joan Baldoví, diputado de Compromís en el Congreso, de que la coalición valencianista apoyará los Presupuestos Generales del Estado para 2022 tras la garantía del Gobierno de que se mejorará la financiación autonómica al reconocer un déficit de 16.000 millones de euros en el sistema necesarios para equilibrar la distribución de fondos. Baldoví espera que de la propuesta de nuevo modelo que debe presentarse antes de que acabe noviembre la Comunidad Valenciana salga "notablemente mejorada".

Una medida para reforzar el efecto de la vacunación masiva

El pasaporte COVID marcará las fiestas navideñas

Aunque la situación sanitaria es de las mejores de Europa y la presión hospitalaria es baja, la lenta curva ascendente de la incidencia de contagios de COVID-19, pese a los altos índices de vacunación de la población, lleva a la Generalitat Valenciana, como a otros gobiernos autonómicos, a plantearse la implantación del requisito del pasaporte COVID para acceder a locales de ocio nocturno. La intención es controlar que se garanticen las medidas de protección frente a la pandemia en recintos cerrados donde se produzcan grandes aglomeraciones durante las próximas fiestas navideñas.

Para aplicar la medida ha sido necesaria una consulta a la Abogacía de la Generalitat sobre la base normativa de la medida. Una iniciativa que estudian varias comunidades autónomas. El pasaporte COVID garantiza que la persona ha sido vacunada con la pauta completa, ha recibido al menos una dosis de la vacuna, se ha realizado alguna prueba diagnóstica de la COVID-19 o ha pasado la enfermedad. Ximo Puig anunció la petición de aval a la Justicia para implantar el certificado.

Aunque representan una minoría en una sociedad con índices de vacunación superiores al 80%, la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, reveló que 50.000 valencianos han comunicado que no quieren que les inmunicen. Son los irreductibles.

Idas y venidas judiciales sobre la corrupción del PP

Grau sale de la cárcel mientras la fiscalía le pide 15 años y a Camps le archivan lo suyo

La jueza del caso Azud puso en libertad con medidas cautelares, como no poder salir de España, a Alfonso Grau y pocos días después la Fiscalía pedía para el que fuera vicealcalde de València con Rita Barberá 15 años de prisión en el caso Taula y cuatro años a quienes fueron concejales del equipo de la alcaldesa por blanqueo de dinero dentro de la operativa de presunta financiación ilegal de la derecha en la ciudad. Anticorrupción reprocha al PP el "descontrol" de las cuentas del partido en València.

En el amplio muestrario de causas por corrupción originadas en la época de gobierno del PP también hay archivos y absoluciones. Es el caso de la investigación por el aval de la Generalitat Valenciana a la empresa Valmor, que organizaba la Fórmula 1 en València, que ha sido archivada por falta de pruebas de la participación del expresidente de la Generalitat Francisco Camps. Ha quedado casi despejado su panorama judicial, lo que aprovechó Camps para volver a reivindicar su etapa al frente del Consell, denunciar la existencia de una conspiración contra él y arremeter contra la pieza del caso Gürtel en la que está procesado por el pabellón de la Generalitat en Fitur cuyo contrato se llevó la trama.

En un giro impactante de la investigación, la Guardia Civil ha detenido a la subdirectora de la prisión de Villena que había denunciado un intento de agresión por parte de unos enmascarados en el marco de unas amenazas supuestamente recibidas por su declaración sobre la actuación de tres funcionarios que redujeron con violencia a un preso, hecho que fue grabado por las cámaras de seguridad. Los investigadores han llegado a la conclusión de que se inventó el ataque.

La reclamación valenciana de que la Dama de Elche regrese a la ciudad donde fue descubierta ha inducido un conflicto en el Ministerio de Cultura. El titular del departamento, Miquel Iceta, es partidario de descentralizar algunas piezas patrimoniales como la famosa figura íbera, a lo que se oponen sectores de especialistas. La directora general de Bellas Artes, Dolores Jiménez-Blanco dimitió por ello.

La capital mundial del diseño ya tiene programa oficial

Convertir la ciudad en un polo de creatividad es el objetivo del programa oficial de València como capital mundial del diseño, que se desarrollará a lo largo de 2022 con exposiciones, debates, conciertos y acciones sobre el entorno urbano. Los organizadores aspiran a captar la atención de dos millones de personas y propiciar la llegada a València de 200.0000 visitantes extranjeros.

