El jubilado que desafió a la banca exige la ley del defensor del usuario financiero para no depender de la “buena voluntad” del sector

El médico jubilado valenciano Carlos San Juan, impulsor de la campaña 'Soy mayor, no idiota', intervendrá el próximo martes 8 de noviembre ante el Parlamento Europeo en representación de los 30 galardonados de los 27 países de Unión Europea como ciudadanos europeos del año. España cuenta con tres reconocimientos: además de San Juan, el teléfono 116000 de la Fundación Anar para casos de desaparición de menores y el chef José Andrés, por la labor de su ONG World Central Kitchen de ayuda a los refugiados ucranianos.

La patronal bancaria defiende que el problema de exclusión digital "no es exclusivo del sector ni más severo"

Se trata de un galardón que fue anunciado el pasado mes de junio y que se entrega desde 2008 a personas u organizaciones “excepcionales que luchen por los valores europeos, promuevan la integración entre ciudadanos y los Estados miembros o faciliten la cooperación transnacional en el seno de la Unión, y a los que día a día tratan de promover los valores de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

San Juan, que recogió cerca de 650.000 firmas en el marco de una campaña que reclamaba una atención más humana para aquellas personas mayores con dificultades para acceder a las entidades financieras por la creciente necesidad de conocimientos tecnológicos, se mostraba muy orgulloso de este reconocimiento y de poder servir de altavoz -el septuagenario valenciano será uno de los dos premiados que se dirigirá a los eurodiputados- a todas esas personas que se encuentran “indefensos” y en situación de exclusión bancaria: “Voy a pedirle a la Eurocámara que le den un impulso a todas aquellas medidas que puedan mejorar el trato de las entidades financieras a las personas”.

En declaraciones a elDiario.es, este médico jubilado apunta a que la situación actual, casi un año después de que iniciara la campaña 'Soy mayor, no idiota', está “tal y como me esperaba”, todavía queda mucho por hacer. San Juan califica de “muy triunfalista” el informe elaborado por el Observatorio de la Banca hace unos meses e insiste en la puesta en marcha lo antes posible de la ley del defensor del usuario financiero, que se comprometió a sacar adelante la ministra Nadia Calviño y que está pendiente de su aprobación en el Congreso de los Diputados después de que el pasado mes de abril pasara por el Consejo de Ministros y el 12 de mayo concluyera el periodo de presentación de enmiendas.

No obstante, es consciente de la dificultad de que esta iniciativa salga adelante en breve, ya que no hay fechas concretas y medidas como el impuesto a la banca, “no ayudan a que la banca empatice. Sospecho que no van a querer tensar más la cuerda con el sector financiero, pero hace falta la ley”. Además, añade, el hecho de que el año que viene sea electoral, tampoco ayuda: “Se va a paralizar todo, van a hibernar los proyectos que no estén en marcha”. Por lo que respecta a las medidas implementadas hasta ahora, insiste en que todas están condicionadas a la “buena voluntad” de los bancos, por lo que hay oficinas que funcionan “muy bien” y otras en las que sigue habiendo muchos problemas por la falta de personal, “hay sucursales con una sola persona para atender a los clientes y así es muy difícil dar un buen servicio”.

En opinión de San Juan, todavía quedan dos puntos clave de los compromisos adquiridos hace unos meses que siguen pendientes de realizar: “Ni se han simplificado los cajeros, de forma que las personas mayores seguimos teniendo enormes dificultades para acceder a nuestras pensiones y nuestros ahorros, ni las aplicaciones informáticas. Hay que tener un máster para poder utilizarlas”.

El médico jubilado se muestra satisfecho con la respuesta de la sociedad civil, que se está movilizando, y con la interlocución que mantiene con la Administración Autonómica. Y no sólo en el caso de la exclusión financiera, sino que también está en contacto con la Conselleria de Sanidad para mejorar la aplicación informática y el proceso de solicitud de cita previa, al tiempo que destaca como se está trabajando en formar a los ciudadanos.