Aitana Mas assumeix la vicepresidència de la Generalitat amb el llegat d’Oltra i la mirada a Alacant

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Aitana Mas, es marca com a objectiu per a la legislatura ser coherent amb els principis del Pacte del Botànic i desenvolupar al màxim les polítiques que va iniciar Mónica Oltra. La dirigent de Compromís ha rebut dijous el traspàs de carteres de la seua antecessora al Palau dels Català de Valeriola, després d’un aplaudiment sonor d’uns quants minuts, abrigallades totes dues per les entitats socials, i representants de la patronal i els sindicats. També per tots els membres del Consell, llevat del president, Ximo Puig, la titular d’Universitats, Josefina Bueno, i la consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, que està en una cimera de les Nacions Unides sobre els oceans.

Mas assumeix tots els càrrecs que exercia Oltra en l’executiu autonòmic: vicepresidenta, portaveu, consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives i secretària del Consell. A la seua antecessora li ha agraït que fora qui li transmetera la il·lusió per la política, a ella i a tota una generació que hui porta les regnes d’Iniciativa-Compromís, el seu partit; també la reversió de les polítiques socials de 20 anys del PP, amb la posada en marxa de la renda valenciana d’inclusió i les mesures de dependència o l’agenda feminista. Des que Oltra va agafar la titularitat d’Igualtat el 2015 “s’han conquistat drets i no se n’han perdut”, ha recalcat la nova vicepresidenta, que s’ha fos en una abraçada emotiva amb la seua antecessora.

Malgrat les paraules i l’afecte amb l’exdirigent, a qui ha qualificat d’“insubstituïble”, Mas ha reafirmat que no serà una successora ni pretén tindre un perfil baix. Conscient que comptarà amb un any en l’Executiu fins a la convocatòria electoral, s’ha marcat com a repte virar la mirada governamental cap a Alacant, d’on prové, descentralitzant l’acció per revertir l’empobriment de les comarques del sud. Aquests han de ser “els mesos del bon govern”, ha emplaçat els seus companys del Pacte del Botànic, remarcant que “no serà prou l’eficàcia” sense comptar amb “la lleialtat mútua entre totes les parts en la gestió”. Aitana Mas vol transmetre que les polítiques públiques són “una acció de tot el govern” i ha de “teixir complicitats basades en l’escolta activa” per a resoldre els problemes estructurals i urgents, com els derivats de la guerra a Ucraïna.

La coherència, apunta Mas, també és una virtut. Per això ha volgut deixar constància de la seua faceta com a dona, mare i jove, sense voler renunciar-hi per passar a primera línia política, “una trituradora de persones”, advocant per la conciliació personal, laboral i familiar, sense deixar de banda la criança i les cures pròpies, una idea que fa extensible a tot el Govern autonòmic i als seus treballadors. Com a vicepresidenta, assumeix “el compromís polític i personal d’intentar ser coherent amb els usos del temps i la criança. Ser vicepresidenta ha de ser compatible amb ser mare i exercir-ne”. El sistema, apunta, és difícilment compatible amb la vida, els afectes o el benestar mental. “No té sentit parlar d’això si som incapaços de cuidar-nos, de tindre espais personals. És fonamental guardar espais per a la vida real”, ha insistit.

El nucli pròxim a Mas destaca el seu perfil dialogant i un caràcter fort. És una dona que cau bé, fins i tot en àmbits complexos per a la seua formació com el contacte amb la patronal, i que no es deixa intimidar, apunten. Enginyera de formació, va arrancar la carrera política a 20 anys com a regidora a Crevillent, ha sigut candidata al Congrés, directora general de Transparència en la Generalitat i portaveu adjunta de Compromís en les Corts Valencianes, on ha negociat tots els pressupostos del Pacte del Botànic des del 2019. Ara, la seua incorporació a la primera línia del Consell s’entén com un actiu per a reforçar el Pacte en el seu any clau.