Un alt càrrec socialista va desbloquejar la subvenció al germà de Ximo Puig investigada per Antifrau dues setmanes després d’arribar al Govern valencià

A penes dues setmanes després del nomenament de Ximo Puig com a president de la Generalitat Valenciana, una fita històrica que donava carpetada a dues dècades de governs del Partit Popular, un alt càrrec socialista va desbloquejar les ajudes europees a l’empresa del germà de Puig que investiga l’Agència Antifrau. El 16 de juliol de 2015 el director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària llavors i actual secretari autonòmic d’Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, va signar la resolució que va desbloquejar les subvencions de 36.000 euros de fons Rutalter-Leader, segons la documentació de l’expedient a què ha tingut accés eldiario.es. Tan sols havien passat 14 dies laborables des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del nomenament de Ximo Puig com a president.

L’ajuda europea, que investiga l’Agència Antifrau, es va concedir el 2010 a la mercantil Comunicacions dels Ports SA. Quatre anys després, la conselleria va resoldre declarar la pèrdua de dret al cobrament de 35.645,16 euros de la subvenció “per no haver presentat en termini les sol·licituds de pagament de l’anualitat 2012 i 2013 i la resta de la documentació requerida”. La resolució que va tombar les ajudes al germà de Puig retreia a l’empresa que no haguera presentat les “certificacions d’obra signades pel director de les obres”. A més, el germà del president, segons la resolució, no va presentar la documentació requerida per a justificar les despeses, “la qual cosa suposa la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció”. Francis Puig va presentar un recurs de reposició contra la decisió de l’executiu valencià, en mans del Partit Popular en aquella època.

La situació es va desbloquejar ràpidament amb l’arribada de Ximo Puig a la presidència de la Generalitat Valenciana. Dues setmanes després del nomenament de Puig, el director llavors de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, Francisco Rodríguez Mulero, va signar una resolució que estimava el recurs contenciós administratiu de Francis Puig, i donava carpetada a les objeccions de l’anterior Consell.

"La competència per a resoldre el present recurs correspon al director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària", indica el document en referència a Rodríguez Mulero. La decisió venia avalada per un informe del subdirector general de Desenvolupament Rural. L’alt càrrec socialista adduïa que la documentació es va presentar “dins del termini establit” i que Francis Puig va aportar un “informe de visita in situ favorable del 2 de juny de 2014 i el nomenament del tècnic de control”.

La investigació de l’Agència Antifrau arranca d’un informe elaborat per un funcionari, acollit al protocol de protecció del denunciant de l’entitat que dirigeix Joan Llinares. L’empleat públic va revisar el pagament de la subvenció arran d’una petició d’informació de la síndica del PP, Eva Ortiz, i va concloure, després de revisar el procediment administratiu del 2015, que “podria haver-hi fets susceptibles de retret jurídic”. El funcionari protegit va avisar els seus superiors i la conselleria que dirigeix Mireia Mollà va posar l’expedient en coneixement d’Antifrau, tal com va informar aquest diari fa mig any.

El 17 de novembre de 2015, l’advocat de Francis Puig va fer arribar a una cap de servei de la conselleria un correu electrònic amb l’escrit de desistiment del procediment de reclamació que se seguia en el Jutjat Contenciós Administratiu de València.

La portaveu adjunta del PP, Eva Ortiz, ha preguntat dijous durant la sessió de control en les Corts Valencianes “qui va ordenar a la conselleria pagar la subvenció a Francis Puig”, denegada un any abans, i “per què hi ha correus electrònics entre Francis Puig i la Direcció General de la conselleria en què avisa que una vegada cobrada la subvenció retirarà el contenciós”. Ortiz ha assegurat que el PP aportarà l’expedient al Jutjat d’Instrucció número 4 de València que investiga el cas de les ajudes públiques al grup d’empreses del germà del president Ximo Puig.