El centre històric de València, a 14 mesos de la conversió en zona de vianants: en marxa les obres en la plaça de la Reina i l’entorn del Mercat

Tret d’eixida a la conversió en zona de vianants del centre històric de València. En 14 mesos l’entorn més monumental de la ciutat quedarà completament renovat amb una actuació que prioritza el vianant i que redueix el trànsit rodat a la mínima expressió, és a dir, residents i serveis.

Aquest és el termini en què acabaran les obres de la plaça de la Reina que arranquen divendres mateix, mentre que dos mesos abans hauran acabat les de l’entorn del Mercat Central que van començar el dijous passat 22 d’abril. Quedarà pendent la reurbanització definitiva de la plaça de l’Ajuntament de València, el concurs d’idees del qual es licitarà en breu, així com la de la plaça de Sant Agustí.

La intervenció en la plaça de la Reina obligarà al tancament a la circulació –llevat de l’accés a residents i vehicles de logística (en horari autoritzat)– d’altres vies: el carrer de la Corretgeria des de la plaça de Manises i des del carrer de la Puríssima, el carrer dels Cabillers des del carrer de les Avellanes, i el carrer de la Mar entre la plaça de la Reina i el carrer de les Avellanes, tram on es reubicarà un dels punts de càrrega i descàrrega així com contenidors de residus que ara estan situats en la plaça mateixa.

Els altres dos punts que s’habilitaran per a les tasques de càrrega i descàrrega seran un al carrer de la Corretgeria i un altre al costat de la plaça de Santa Caterina, aquest últim únicament en horari de 8 a 11 h.

Les faenes impliquen també el tancament de l’aparcament municipal de la plaça des del diumenge 25 d’abril, en què queda buit per complet perquè puguen encetar-se les obres que inclouen la rehabilitació estructural, per la qual cosa la circulació que entre des del Parterre al carrer de la Pau continuarà el seu recorregut per Marqués de Dos Aigües i Poeta Querol.

La parada de taxis, ara en plaça de la Reina, passarà a situar-se al carrer de la Pau a l’altura de les Comèdies. D’aquesta manera el carrer de la Pau quedarà amb dos carrils per al trànsit rodat fins a Marqués de Dos Aigües i, a partir d’ací, un carril a la circulació només autoritzat per a EMT –línia C1–, taxis, bicis, VMP, càrrega i descàrrega de 8 a 11 h i vehicles autoritzats, com fins ara.

Els 11.855 m² de la renovada plaça de la Reina tindran tendals de diferents alçàries, difusors d’aigua, un bosc urbà amb 30 espècies arbòries i 115 plantes diferents, i una zona infantil de jocs.

Els 8.934 m² de pàrquing també seran renovats i, amb les obres, es pretén soterrar contenidors, instal·lar bancs adaptats, dues fonts per a beure, aparcabicis i una estació de Valenbisi, també disposarà de quioscos, dos banys públics, una parada de taxis al carrer de la Mar i punts de càrrega i descàrrega.

L’entorn del Mercat, en quatre fases

Les obres de reurbanització de l’entorn de la plaça de la Ciutat de Bruges, la Llotja, el Mercat Central i l’església de Sant Joan del Mercat tenen un pressupost de prop de 6 milions d’euros, és finançada per la Unió Europea i es divideix en quatre fases per garantir l’accés al Mercat i als comerços de la zona. Es desenvolupa al voltant de tres béns d’interés cultural (BIC) i recupera 20.000 m² de sòl urbà per a la ciutadania.

L’actuació s’executarà en 12 mesos, amb la qual cosa està previst que acaben a l’abril del 2022. La primera fase que ja ha començat afectarà la plaça de la Ciutat de Bruges i adjacents (carrer Vell de la Palla, la plaça de la Comunió de Sant Joan, i part del carrer de la Boatella (tram entre Bruges i Valeriola). Dilluns es talla l’avinguda de l’Oest i la previsió és que les obres estiguen acabades abans de la campanya de Nadal, per no afectar el Mercat Central.

La segona fase arrancarà el mes que ve, amb un àmbit d’actuació en la zona nord de la plaça del Mercat, des de la Bosseria fins al Mercat Central, mentre que la fase 3 començarà a l’agost sobre la zona sud de la plaça del Mercat i la 4, al novembre per acabar l’actuació als carrers de Maria Cristina i les Carabasses.

En tota la plaça del Mercat es traurà a la llum tota la llamborda original situada davall de l’asfalt actual i es combinaran les tonalitats i les grandàries del paviment de la resta de l’entorn en funció de la ubicació i de si s’instal·la en zones per als vianants o transitables amb vehicles.

A més s’eliminarà l’actual arbratge de gran port situat en tota aquesta plaça i en lloc seu es plantaran palmeres, ja que permeten una visualització millor de l’entorn monumental, excepte en la façana principal de la Llotja, que quedarà lliure d’obstacles visuals.

També es genera una petita graderia de quatre escalons flanquejant les covetes de Sant Joan, un espai que també serà plenament accessible. La plaça de Comunió de Sant Joan, situada darrere de l’església, quedarà convertida en zona de vianants i amb jocs infantils.