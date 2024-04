El colofó de la sessió antiavortista organitzada per un edil de Vox a València: un servei d’àpats de 1.400 euros pagat per l’Ajuntament

El 25 de març passat es va celebrar el ‘Partit en Defensa de la Vida Ciutat de València’ que va tindre lloc en el centre municipal Jubiocio, del barri de Benicalap de la ciutat, amb motiu del Dia Mundial del Xiquet per Nàixer.

La iniciativa va suscitar una polèmica important que es va agreujar després de saber-se que entre els 200 assistents a la jornada hi havia 53 alumnes de quart d’ESO i un de Batxillerat del col·legi concertat Immaculat Cor de Maria per als quals l’Ajuntament va noliejar un autobús. Precisament, un dels eixos del pacte de Govern entre el PP i Vox a la Comunitat Valenciana era, pretesament, “traure la ideologia de les aules”.

El quadre de ponents de la jornada va estar conformat pel diputat nacional de Vox condemnat per maltractament i catedràtic de dret constitucional de la Universitat de València Carlos Flores Juberías; la directora del Departament de Medicina i Cirurgia de la Universitat CEU Cardenal Herrera, Belén Merck Navarro; i el professor de bioètica i adjunt al Vicerectorat d’Investigació de la Universitat CEU Cardenal Herrera, Emilio García Sánchez.

En la seua intervenció, Flores va afirmar que a Espanya “un pot avortar en qualsevol moment de les primeres 14 setmanes d’embaràs per qualsevol motiu i sense necessitat de donar explicacions” i va insistir que “en el llenguatge col·loquial comencem a entendre que al nostre país s’hauria instaurat l’avortament lliure, limitat en el temps, 14 setmanes, però sense cap necessitat de justificació”. El regidor de Sanitat de Vox, José Gosálbez, soci de Govern del PP en l’Ajuntament de València que dirigeix l’alcaldessa María José Catalá, va finalitzar la seua intervenció amb un “sí a la vida i no a la cultura de la mort”.

Però la cosa no va quedar ací, perquè, segons la informació recaptada per elDiario.es, l’Ajuntament va contractar un servei de “restauració” amb l’empresa La Seu Catering y Hosteleria SL per valor de 1.468,50 euros, IVA inclòs. També es va costejar l’autobús del col·legi concertat per import de 495 euros, IVA inclòs, contractat a l’empresa Autocares Capaz SL.

Sobre aquest tema, la portaveu socialista a València, Sandra Gómez, ha lamentat que l’Ajuntament de València haja hagut de sufragar les despeses de l’acte antiavortista que es va muntar Vox amb el permís exprés de Catalá només per a continuar impulsant la seua guerra des de les institucions contra els drets de les dones.

“Va imposant-se una agenda de guerra frontal i generalitzada des del govern del PP i Vox contra els drets de les dones. Ho vam veure en el 8 de Març amb la supressió d’unes jornades dirigides a empoderar les dones i també en aquestes jornades, en què es va qüestionar obertament el dret de les dones a decidir sobre la seua maternitat”, ha manifestat.

Unes jornades, ha apuntat Gómez, que van servir, a més, per a adoctrinar un grup de menors d’un col·legi concertat de la ciutat, per a pagar un bon esmorzar al diputat de Vox condemnat per maltractament, Carlos Flores Juberías. Un bon esmorzar, ha assegurat, perquè “la seua batalla contra els drets de les dones ens ha costat a tots els valencians i valencianes 1.500 euros, a què cal sumar 450 euros més per a contractar l’autobús de l’adoctrinament”.