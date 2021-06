Alboraia obri les portes del seu 'xalet blau' que conserva el mateix estat des de 1930

El 'xalet blau' d'Alboraia s'alça al carrer Miracle número 20 d'aquesta localitat des de l'any 1930, i des de llavors s'ha convertit en una de les cases "més cridaneres del poble", tal com es reconeix des de l'ajuntament, que destaca que s'ha conservat pràcticament sense canvis des de fa ja més de 90 anys, envoltada d'un jardí de llimeres i tarongers.

Aquest xalet ha tornat a obrir les seues portes al públic, i per a celebrar-ho el consistori ha preparat una exposició per a donar a conéixer la seua història. Es pot visitar des d'aquest dissabte fins al diumenge 11 de juliol a les vesprades.

És un habitatge que a pesar que no respon a l'estil edificatiu d'Alboraia amb el pas del temps, “ha passat a formar part de la identitat del nostre poble”, afirmen des de l'ajuntament.

Pel que fa a l'exposició, aquesta pretén obrir les portes del xalet a tots els ciutadans, donant a conéixer la seua història, la família que ha viscut durant molts anys, la distribució i el paper que ha desenvolupat al llarg del temps cadascuna de les dependències i a més, “els usos i costums que li han conferit un paper especial per als seus habitants però també per al veïnat, i que reflecteixen alhora els dels ciutadans d'aquest poble”, detallen des de l'Ajuntament d'Alboraia.

Tot això ha sigut possible per la col·laboració de Vicente Cristóbal Grau Monrós, fill de Rosario Monrós i Vicente Grau (amos del xalet), que han facilitat fotografies, escriptures i tota la informació que tenien al seu abast per a fer possible aquesta exposició.

Rosario Monrós Lluch, en els últims anys de la seua vida va escriure, a poc a poc, tots els seus records des que va arribar al xalet. Aquests testimonis han sigut essencials per a conéixer el passat d'aquesta casa, dels seus habitants i d'un trosset de la història del poble.