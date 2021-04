Denuncien passivitat de l’Ajuntament de Sueca davant la proliferació d’abocadors il·legals

El col·lectiu Acció Ecologista-Agró ha denunciat que l’abocament incontrolat de residus sense les garanties ambientals necessàries s’està agreujant en el País Valencià i que un dels municipis afectats és Sueca.

A la localitat de la Ribera Baixa, segons el grup conservacionista, en 2021 s’han generat dos abocadors il·legals, un d’ells es troba, des de fa anys, al camí Vell de Cullera i l’altre, més recent, al pont de la CV-515. En ambdós punts negres, segons les fotos aportades per membres de l’associació, abunden escombraries, voluminosos i restes d’obra, entre altres.

Però també crida l’atenció la presència d’unes quantes neveres, altament contaminants, dins d’una séquia que hi ha al camí Vell de Cullera i que comunica amb alguns camps d’arròs del Parc Natural de l’Albufera.

En conseqüència, AE-Agró explica que va contactar ja fa uns mesos amb els responsables de l’Ajuntament per informar-los i demanar-los la neteja i la clausura d’estos punts negres. “Però, lluny d’això, la realitat és una altra: l’ajuntament no ha clausurat cap. Els abocadors continuen estant allà on els vam identificar i temem que apareguen altres”.

Davant aquesta situació AE-Agró denuncia “la passivitat de l’ajuntament per fer-li front”, per la qual cosa es demana la col·laboració dels ciutadans. Expliquen així que, amb l’aportació de fotografies i de les ubicacions al seu compte de Facebook, poden contribuir a la seua identificació.

A més recorden que “no és la primera vegada que denunciem la proliferació dels abocadors a Sueca i que ens mobilitzem, amb la participació de la ciutadania, per a la seua localització i eliminació, ja que suposen un perill ambiental i sanitari per a tots els veïns i les veïnes del municipi”.

Finalment, des d’AE-Agró demanen a les autoritats competents la urgent neteja i clausura d’estos punts negres, així com una major vigilància per evitar la seua proliferació. A més a més, consideren que és necessària una campanya d’informació i conscienciació pública i una major senyalització de prohibició a les zones més naturals de Sueca, per evitar estos comportaments tan irresponsables, que van en contra de la legislació ambiental.