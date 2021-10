Torrent serà el primer municipi que tindrà un servei de TAC i ressonàncies en un centre d'especialitats

Els veïns i veïnes de Torrent ja no s'hauran de desplaçar fins a zones com Campanar o hospitals per a realitzar-se un TAC o ressonàncies magnètiques, ja que, tal com ha avançat l'alcalde del municipi, Jesús Ros "aquests serveis estaran disponibles molt prompte en el centre de salut".

Concretament, ha anunciat que aquesta setmana s'han représ les obres, paralitzades a conseqüència de la pandèmia. A més, ha avançat que preveuen que les maquines estiguen llestes per al seu ús "a la fi d'any, si tot va bé", ha al·legat l'edil.

Així mateix, aquest servei de TAC i ressonàncies magnètiques "ajudarà a molts veïns i veïnes d'aquest poble i d'uns altres de l'entorn" i serà el primer a estar situat "en un centre de salut i no en un hospital", ha conclòs Ros.