La Generalitat assumeix l’“emergència” de la reparació del Centre de Tecnificació de Vila-real que va costar 30 milions d’euros

L’obra del Centre de Tecnificació Esportiva de Vila-real va costar uns 30 milions d’euros. El va construir una UTE formada per Lubasa i Ocide en dues fases, una de les quals, per huit milions d’euros sense concurs, tal com va denunciar la Sindicatura de Comptes. La despesa la va assumir Ciegsa, l’empresa pública de la Generalitat per a la construcció de centres educatius, quan Alejandro Font de Mora era conseller del ram. El recinte es va inaugurar el 2011, però durant anys es va utilitzar només en part pel Servei Municipal d’Esports del consistori castellonenc a causa del cost tan elevat del manteniment.

La Conselleria d’Educació, que dirigeix Vicent Marzà, ha aprovat la declaració d’emergència de les obres de la coberta. El pressupost previst per a les obres ascendeix a 1.185.000 euros, i el contracte de serveis, que inclou la redacció del projecte bàsic i d’execució, la direcció i l’execució d’obra i la coordinació de seguretat i salut ascendeix a 54.450 euros.

Els problemes estructurals del centre ocasionaven filtracions i el mal estat de la coberta suposava un “perill tant per als usuaris com per al personal esportiu i de manteniment”, segons va denunciar el regidor d’Esports i Salut, Javier Serralvo. “Estem davant d’un empastre més de l’etapa del PP, que es va construir malament a pesar que va costar prop de 30 milions d’euros, un exemple més dels sobrecostos de Ciegsa, i ara serà l’actual govern de la Generalitat el que donarà solució a aquesta herència enverinada”, afirma Serralvo.

Les instal·lacions del CTD són propietat de la Generalitat Valenciana, encara que a l’octubre del 2014 el govern autonòmic del PP va signar un encàrrec de gestió a favor de l’Ajuntament de Vila-real, que des de llavors assumeix el manteniment del recinte. Segons recull l’informe del cap del Servei Municipal d’Esports, José Ramón Cantavella, “amb les primeres situacions de pluja, comencen a aparéixer filtracions d’importància” en la coberta Deck (de xapa i aïllament termoacústic) del pavelló poliesportiu.

Aquestes filtracions afecten “el fals sostre interior, graderies, zona tècnica del sostre i la mateixa pista poliesportiva de parquet”. Així mateix, es constata que, en episodis d’inclemències meteorològiques, “en cap cas la coberta Deck impermeable pot protegir íntegrament la instal·lació amb l’agreujant d’acumular la pluja a la coberta i mantindre les filtracions dies després de les inclemències climatològiques”. Aquestes deficiències “produeixen goteres i filtracions incontrolades per damunt del fals sostre que, especialment a través de les zones no accessibles, a tot l’edifici, especialment la tarima de les pistes de joc”, conclou.

Durant els primers mesos de la pandèmia, l’espai es va condicionar per atendre pacients amb COVID-19.