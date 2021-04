Les obres dels centres de salut i d'especialitats de l’antic hospital La Fe avancen per donar servei als veïns de Campanar al final del 2022

Les faenes per a recuperar l’activitat sanitària en el que hui és l’antic hospital La Fe i per a la seua transformació en el nou Espai Sanitari Campanar-Ernest Lluch avancen a bion ritme, tal com ha comprovat in situ elDiario.es.

Una vegada habilitat el servei d’urgències provisionals a esquena del recinte, en un edifici que dona al carrer de Joaquín Ballester, al final del mes de gener passat van arrancar les obres dels nous centres de salut i d’especialitats l’execució de les quals suposa una inversió de 25,7 milions d’euros.

Segons informen fonts de la Conselleria de Sanitat, la previsió és que les obres de tots dos recursos acabaran al desembre del 2022. Els centres inclouen un aparcament subterrani de 360 places per a ús de personal i de pacients citats en consultes d’especialitats.

Una vegada acabats, es construirà d’un edifici nou per a Salut Pública i un altre per a la Inspecció de Serveis Sanitaris. Posteriorment, la previsió és executar per aquest ordre l’hospital de crònics amb 150 llits, el centre de rehabilitació integral amb capacitat per atendre una població de 350.000 pacients i els quatre hospitals de dia de salut mental i el centre de trobada de pacients de salut mental.

Centre de salut Campanar II

El nou centre de salut Campanar II, amb una superfície de 5.602 metres quadrats, atendrà una població de 31.000 habitants del departament de salut València-La Fe. Estarà dotat de 34 consultes de medicina de família, 6 consultes pediàtriques, una unitat d’odontologia preventiva, una sala d’extraccions, tractaments i cures.

Així mateix, disposarà d’una àrea de cirurgia menor ambulatòria, una àrea maternal, una àrea de rehabilitació, una àrea de salut sexual i reproductiva, una àrea de salut mental, una àrea de prevenció precoç del càncer de mama i l’àrea administrativa i de direcció del centre. D’altra banda, per a l’atenció de les urgències, aquest centre comptarà amb un Punt d’Atenció Continuada amb 6 consultes d’urgències i una sala de raigs X.

Centre d’Especialitats Campanar

Una altra de les infraestructures de gran envergadura que inicia dijous la construcció és el centre d’especialitats d’alta resolució de Campanar, que comptarà amb els millors recursos assistencials pel fet de ser l’únic amb radiologia, TAC, ressonància magnètica i cirurgia major ambulatòria amb quatre quiròfans.

En concret, el centre, amb una superfície de 9.957 metres quadrats, atendrà una població de 250.000 habitants. Per fer-ho, estarà dotat de 55 consultes de 19 especialitats, amb 11 sales d’exploracions funcionals, gabinet d’endoscòpies, àrea de diagnòstic per imatge, àrea d’extraccions i laboratori. Així mateix, tindrà una àrea administrativa i de direcció del centre.