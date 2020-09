Marisol Conde, cap de la Policia de la Generalitat Valenciana: “En la Policia tenim les mateixes oportunitats que tenen els homes”

La comissària Marisol Conde (Lleó, 1964) va assumir la prefectura de la Policia autonòmica valenciana el 14 de març del 2020, coincidint amb la declaració de l’estat d’alarma a conseqüència de la crisi sanitària més gran que ha viscut el planeta en aquest segle. Conde, una dona amb un perfil professional que té 38 anys d’experiència al llom en antiterrorisme i en policia científica, té 383 agents a càrrec seu i ha situat el combat contra la violència de gènere, una de les competències de la unitat adscrita de la Policia Nacional a la Generalitat Valenciana, com una de les seues prioritats. L’entrevista amb elDiario.es es desenvolupa en el seu despatx de l’edifici de l’antiga estació del Pont de Fusta a València, decorat amb escultures i quadres falsificats que ha intervingut al llarg dels últims anys la unitat especialitzada en Patrimoni, els èxits de la qual han arribat aquesta setmana fins i tot a la premsa internacional. La comissària desgrana les seues metes al capdavant de la Policia Autonòmica i repassa la gestió de la crisi sanitària de la pandèmia de la COVID-19.

Com avalua el funcionament de la nova oficina d’atenció a les víctimes de violència de gènere?

L’oficina va començar la marxa a l’abril del 2019. Ja durant aquest període podem fer una avaluació molt positiva del funcionament, no sols per nosaltres, sinó per les víctimes, ja que reben aqueixa assistència integral important i són ateses per un equip que és multidisciplinari, amb treballadors socials i psicòlegs. S’atenen les seues necessitats en aqueix moment i es fa una valoració de la seua situació. A partir d’aqueix moment, la tramitació és en l’àmbit judicial, però tots els dubtes que puga tindre la víctima de la seua situació en aqueix moment li són aclarits i també canalitzats. Es donen respostes en l’àmbit d’aqueixes necessitats que puga presentar.

Hi haurà altres oficines així?

Amb vista al futur tenim intenció d’ampliar el nombre de funcionaris en l’oficina. La consellera, ja abans d’iniciar-se la situació sociosanitària de la COVID-19, tenia la intenció d’ampliar, després d’aqueix bon funcionament de l’oficina de València, a Alacant i a Castelló.

Com ha evolucionat el paper de les dones en la policia a Espanya?

Jo estic 37 anys en la Policia. Ha evolucionat molt, com ha evolucionat la societat. Crec que les primeres que hem de valorar les nostres capacitats som les dones, lluitar per obrir-nos camí. Necessitem les oportunitats, per descomptat, però creure’ns les capacitats que tenim i, a vegades, els referents són bons. Crec que ja hi ha dones que estan en posicions de gestió, poder, administració, política, en llocs rellevants que han de ser referents. En la Policia, tenim les mateixes oportunitats que tenen els homes. Exactament igual, fins i tot econòmiques, no hi ha cap mena de discriminació en aqueix sentit. Quasi que venen a ser els condicionants personals de cadascuna els que deixen el teu camí en la carrera policial amb més possibilitats d’ascendir i arribar a llocs de rellevància. Però en la normativa, en les circumstàncies, en les facilitats, tenim tant homes com dones el mateix camí a exercir. És qüestió de la voluntat de cadascun d’assolir aqueixes metes professionals.

S’ha avançat prou en la Policia en matèria de conciliació familiar?

Són situacions que no sols ens poden afectar en la Policia, sinó que també afecten en tots els àmbits públics i privats. És molt important la conciliació familiar, ací en la Policia s’han adoptat mesures per facilitar, d’alguna manera, les jornades de treball i que puguen compatibilitzar, sobretot en l’etapa escolar, recollir i portar els xiquets al col·legi, una situació de malaltia... Hi ha nombroses facilitats en aquest àmbit. Potser continuen sent-ne poques, però de debò que n’hi ha i ha canviat molt aqueixa situació per a facilitar la conciliació.

La seua incorporació al lloc va coincidir amb una crisi sanitària derivada d’una pandèmia mundial. Com ha viscut l’experiència?

M’hi vaig incorporar exactament el 14 de març, el dia que es va decretar l’estat d’alarma. Aquell dia em vaig incorporar a la gestió i la direcció de la unitat adscrita a la Generalitat. A partir d’aqueix moment, i és el que he conegut, no és una altra situació que estat d’alarma i gestió amb les limitacions pròpies de la prevenció perquè puguem eixir d’aquesta situació sociosanitària i que millore. Amb això vull dir que les circumstàncies normals i plenes de funcionament de la unitat encara no les he viscudes. Però ja vaig fent-me’n una composició, una idea completa de les nombroses competències que té la unitat adscrita.

Com s’ha adaptat la Policia Autonòmica a aquesta situació?

La situació ha requerit que tots els efectius policials, bé siga Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Local i, per descomptat, la unitat adscrita col·laborem d’una manera coordinada en tots els serveis, supervisió i fins i tot aplicant pedagogia insistentment en els ciutadans per evitar més influència de la pandèmia i de la situació sanitària perquè, en la mesura que siga possible, puguem desenvolupar les comeses habituals en aquesta situació i amb les limitacions que requereix.

Va tindre la Policia Autonòmica problemes de falta de màscares o de gels?

Nosaltres no hem tingut mancances, perquè, per part de l’Agència de Seguretat i Emergències, en tot moment ens han subministrat el material necessari. No hi ha hagut cap mancança i hem tingut tant màscares com gels a la disposició dels funcionaris i, de fet, l’afectació en positius ha sigut escassíssima. I d’aïllaments, igual, és a dir, que des del primer moment les mesures que es van adoptar han donat els seus resultats i la plantilla ha estat quasi a funcionament ple i total. En aquest aspecte, nosaltres no hem patit baixes i mancances.

Un conveni signat entre la Generalitat Valenciana i el Ministeri de l’Interior preveia ja fa temps que, aquest 2020, la Policia Autonòmica valenciana comptaria amb mig miler d’efectius. Poden desenvolupar les seues funcions correctament amb els 383 agents que té a les seues ordres?

Desenvolupem les nostres funcions en la mesura de les nostres possibilitats, és clar. En ocasió d’aquesta situació sociosanitària, hem hagut d’incidir en més mesura en tot el que és l’aplicació de la normativa durant l’estat d’alarma, així com, posteriorment, la normativa, resolucions i decrets marcats per la Generalitat. Llavors hi ha hagut una disminució de comeses habituals, però hi ha hagut més incidència en activitats, en inspeccions i en atenció al ciutadà vinculades a la situació sociosanitària.

Quan s’incorporaran els agents que hi falten?

La consellera està, des d’abans que sorgira aquesta situació, incidint amb el Ministeri de l’Interior en la necessitat d’ampliar la plantilla i crec que, gràcies a aqueixa insistència per part de la conselleria i també per la receptivitat del ministeri, en breu, no com es preveia al llarg de l’any 2020 (perquè això requereix també una tramitació administrativa), però si que n’hi ha interés i hi ha reciprocitat per les dues parts per a augmentar la plantilla, és a dir, que tinguem més recursos humans. Potser no l’any 2020, però sí el 2021, i algun també enguany. Estem en la mateixa sintonia i tindrem recursos humans per a reforçar la plantilla de la unitat adscrita.

Una denúncia recent d’un sindicat policial va mostrar uns cotxes de la unitat adscrita a Alacant en mal estat. Compten amb prou recursos materials per a desenvolupar la seua tasca?

Els recursos humans estan ja canalitzats i, en breu, els tindrem, a poc a poc, no tots, però sí que anirem ampliant la plantilla de la unitat adscrita. Respecte als recursos materials i, en concret als vehicles, precisament estem en aquest moment formalitzant amb l’agència i la conselleria la compra de, possiblement, quinze vehicles. Pensen també que les cases de vehicles, les grans marques, també en aquests moments han patit unes situacions que han paralitzat la fabricació de vehicles. Però tenim el compromís que al final d’any es complete la plantilla de vehicles, esperem que no ens fallen, perquè ja no seria qüestió nostra, la compra està ja feta. La compra l’hem feta i el compromís del fabricant que se’ns entregaran aqueixos vehicles abans de final d’any. Entre vehicles Z i vehicles K incrementarem cap a dotze unitats. L’any vinent haurem de seguir un altre procediment ja diferent a la compra, que esperem que siga rènting i que ens done uns resultats més bons.

Una de les seues unitats, la de Patrimoni, ha recollit nombrosos èxits en els últims temps. Què li sembla la seua faena?

És important per les actuacions i els resultats de les seues investigacions que, juntament amb Fiscalia, quan hi ha una activitat delictiva, estan fent. I, de fet, aquesta setmana s’ha recollit, tant en la premsa nacional com en la premsa internacional, la intervenció de quadres de diversos prestigiosos pintors, com Modigliani, d’obres que es venien com a autèntiques i que experts en art han autenticat com a falses, fins i tot havien estat exposades en alguna sala dels Països Baixos. Per a nosaltres no és gens extraordinari, perquè és la dinàmica habitual d’aqueix grup de patrimoni el responsable del qual és conegut en l’àmbit artístic, no sols patrimonial de la Generalitat, sinó fins i tot nacional i internacional per les seues actuacions importants i per la repercussió que en el camp i en l’àmbit, sobretot, de la pintura tenen les seues actuacions per a descobrir falsedats d’obres que estan en el mercat.

No són obres que romanen en museus o en depòsits, sinó que estan en el mercat de l’art i que tenen un valor que no es correspon, per tal com són falsificades. Requereix una faena minuciosa i uns contactes en l’àmbit artístic i en l’àmbit professional en la pintura que autentiquen aqueixes obres com a falses o vertaderes. El responsable en el seu camp d’actuació té un prestigi i, per això, la seua faena és àmpliament valorada no sols a escala nacional sinó també a escala internacional.