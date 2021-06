Només un 0,25% dels valencians que s’han vacunat contra la COVID-19 han comunicat efectes adversos

La Comunitat Valenciana ha administrat amb una dosi almenys 2.224.665 de persones, cosa que representa el 52,11% de la població que ha de rebre la vacuna contra el coronavirus.

D’altra banda, el 30,3% de la població a vacunar a la Comunitat Valenciana (1.296.683 persones) té ja la pauta completa de vacunació (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la monodosi de Janssen). Per províncies: 157.327 a Castelló, 478.391 a Alacant i 660.965 a València.

Segons han informat fonts de la Conselleria de Sanitat que dirigeix Ana Barceló, la taxa d’esdeveniments adversos notificats per a les tres vacunes que estan inoculant-se a la Comunitat Valenciana és de 2,5 casos per cada 1.000 dosis administrades, és a dir, un 0,25% dels 2,2 milions de valencians vacunats, en concret, uns 5.500.

Per laboratoris, 3,8 casos notificats per cada 1.000 dosis administrades corresponen a Oxford/AstraZeneca; 2 a Biontech/Pfizer; 4,7 a la vacuna de Moderna; i 0,5 per cada 1.000 dosis a la de Janssen.

Des de Sanitat comenten que sol tractar-se de reaccions previstes en les fitxes tècniques de les vacunes i les més freqüents són febra, dolor en la zona d’injecció, cefalea, marejos, nàusees o diarrea.

A més, fins a mitjan mes de maig passat, només el 1,46% de les persones a qui s’havia citat per vacunar-se contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana van rebutjar formalment que se’ls administrara la dosi corresponent.

La Comunitat Valenciana va rebre dilluns 128.000 dosis més de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, segons la Delegació del Govern i la Conselleria de Sanitat.

A les 6.15 hores ha aterrat en l’aeroport de València, procedent de Colònia (Alemanya), un vol amb la remesa de vacunes esmentada.

La Conselleria de Sanitat té previst administrar aquesta setmana un total de 306.092 dosis de la vacuna contra del coronavirus a la Comunitat Valenciana, que es destinaran sobretot a les persones amb edats compreses entre 40 i 59 anys.