Colp de timó de Ximo Puig: el secretari general valencià esmena les llistes del PSOE per a salvar els seus afins

Colp de timó en el PSPV. El secretari general dels socialistes valencians, Ximo Puig, esmena les llistes electorals al Congrés i al Senat per a salvar els seus afins. L'Executiva autonòmica dels socialistes valencians ha modificat la proposta de les direccions provincials de València i Alacant en una tibant reunió que s'ha prolongat durant tres hores, on el dirigent ha sufocat al sector crític.

La proposta del secretari general dels socialistes valencians canvia les decisions del sector crític que encapçalen Carlos Fernández Bielsa i Alejandro Soler, dirigents de València i Alacant. Les seues Executives van aprovar 24 hores abans una proposta diferent, que es va interpretar com un pols a l'actual direcció del PSPV. Bielsa, cridat a presidir la Diputació de València si aconsegueix el vot del partit Ens Uneix, ha armat un grup provincial d'alcaldes joves amb majoria absoluta que plantegen un qüestionament a l'actual líder del partit.

L'Executiva d'aquest dijous mostra que existeixen dues línies diferents en el PSPV, dibuixa clarament un model bicèfal. Si bé la direcció provincial acatarà la decisió, han sigut els membres de la direcció autonòmica més pròxims a Bielsa, aquells que a més adquireixen poder en la nova Diputació, l'única gran institució valenciana que liderarà l'esquerra, els que han manifestat el rebuig a la llista de Ximo Puig, segons fonts pròximes. Són els alcaldes de Paterna, Burjassot o Elda, aquells que van arrasar en les últimes municipals i els cridats a configurar el poder local del PSPV.

Amb tot, la llista ha sigut avalada per 44 vots a favor i 10 en contra, el 80% de l'Executiva. Els de Puig li han fet una proposta a aquest sector d'una candidatura al Senat per a buscar un vot favorable, però els de Bielsa no l'han acceptada per compromís amb l'Executiva de València. “Entenem que la legitimitat ix de la decisió que han adoptat els òrgans provincials, però si Madrid accepta la modificació de les llistes l'acatarem”, apunten des de l'entorn de l'alcalde de Mislata, també membre del Comité Federal en el qual es ratificaran les llises.

La decisió de Puig implica situar a la diputada autonòmica Carmen Martínez de número tres al Congrés i al seu secretari autonòmic de Promoció Institucional i Comunicació, Alfred Boix, com a cap de llista al Senat per la circumscripció de València. Això porta a apartar l'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, de la proposta original de l'Executiva provincial de València, i a Pilar Sarrión, proposta per l'equip de Bielsa. Les candidatures de Diana Morant i José Luis Ábalos es mantenen, estan pactades amb la direcció de Ferraz, i Vicent Sarrià seguirà de número quatre.

En el cas d'Alacant, la llista al Senat s'esmena totalment. Els candidats de Puig són Antonia Moreno, directora territorial de la Generalitat Valenciana, i Toñi Serna, secretària autonòmica de Cooperació, totes dues de la confiança del secretari general, i sense escó en les Corts Valencianes. La proposta de la direcció alacantina d'Alejandro Soler, que encapçala un dels sectors crítics, era Ana Martínez i Ángel Franco, un històric dirigent socialista amb pes a les comarques del sud. La llista al Congrés seguirà encapçalada pel mateix Soler. Totes les llistes hauran de ser ratificades o esmenades en el Comité Federal del dissabte.

En les llistes de Castelló no hi ha hagut canvis. La direcció socialista ha apostat per perfils “moderats” i “amb experiència” per al Congrés en una llista que encapçala l'actual diputada Susana Ros, seguida del senador Artemi Rallo, segons va apuntar l'Executiva de Samuel Falomir el dimecres en un comunicat. Al Senat figurarà com a número u del PSOE de Castelló l'actual directora territorial de Presidència, Eva Redondo.

El secretari d'Organització del PSPV, José Muñoz, ha emmarcat la reunió en la normalitat democràtica d'un partit en un procés electoral. Muñoz ha explicat que han “seguit el procés d'elecció dels representants al Congrés i Senat” i ha subratllat que “en cap cas” han volgut “desautorzar” a ningú. “Som un partit democràtic que des de la base va presentant propostes fins que arriba la definitiva del Comité Federal”, ha assenyalat. Amb tot, la reunió d'aquest dijous dibuixa una divisió clara entre els socialistes valencians, cridada a continuar en la resta de processos interns.