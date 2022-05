La dreta valenciana renuncia a participar en l’aniversari de l’Estatut d’Autonomia per incloure el lema “fent país”

Els partits de l’oposició al Govern de la Generalitat Valenciana han decidit fer també oposició a la commemoració de l’Estatut d’Autonomia valencià. La dreta valenciana trenca el consens i no acudirà a l’acte que celebra els 40 anys de l’Estatut d’Autonomia valencià perquè el consideren divisori. PP i Ciutadans han comunicat dimarts que no participaran en l’efemèride, organitzada per l’executiu autonòmic, pel fet de portar com a lema “fent país”. Vox, per part seua, recorda que està en contra de les autonomies i, com a conseqüència, de la celebració de l’autogovern.

El president del PP valencià, Carlos Mazón, va apuntar dilluns que el seu partit, que el 2005 va pactar amb el PSPV la reforma de la carta d’autogovern valencià, no participarà de la commemoració del text legal, perquè considera el lema una picada d’ullet a l’independentisme. La marca que la Generalitat Valenciana ha triat com a lema institucional és “Quaranta anys fent país”, que es coneix des de gener i, a parer seu, “insinua que som un d’aquests països que vol l’independentisme català”.

Els populars neguen el terme País Valencià com a denominació de la Comunitat Valenciana, malgrat que es recull en la norma d’autogovern, i que, segons la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola, “país” té entre les seues accepcions la de “territori, amb característiques geogràfiques i culturals pròpies, que pot constituir una entitat política dins d’un Estat”. En valencià, segons l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el terme país fa referència al “territori limitat de manera natural o artificial, que constitueix una unitat geogràfica, política o històrica”.

Malgrat les definicions gramaticals, el PP valencià considera que el lema i el terme amaguen segones intencions: “El nostre país és Espanya i aquesta és la nostra Comunitat”, insisteix Mazón. A aquest raonament s’ha sumat Ciutadans dimarts, assegurant que el Govern autonòmic fa un ús partidista de l’Estatut. La formació que lidera Ruth Merino ha justificat la seua absència en el fet que “l’esquerra ha triat un lema per a dividir els valencians” i “el PSOE es veu escorat cap als extrems”.

Els partits que componen el Pacte del Botànic creuen que la dreta ha utilitzat la campanya oficial com a excusa per eixir-se’n del consens i de l’“acord democràtic”. La consellera de Transparència, Rosa Pérez Garijo, responsable d’organitzar els actes institucionals de l’aniversari, ha qualificat els partits de “valencianòfobs”. “Ho han demostrat en els 20 anys que han governat: mai han respectat la pluralitat del nostre poble”. L’executiu autonòmic pretenia aprofitar la celebració per a reivindicar l’autogovern i fomentar la participació ciutadana en política, recuperant l’esperit de consens que va portar a la signatura de la carta.